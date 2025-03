Demo gegen Rassismus: Veranstalter wünschen sich mehr Rückhalt

In den zurückliegenden Wochen gab es mehrere Veranstaltungen in Augsburg, die für Vielfalt und Demokratie warben: 12.000 Menschen kamen jüngst zur Kundgebung am Rathausplatz, zu der das Bündnis für Menschenwürde aufgerufen hatte, mehrere hundert Personen waren bei einer Demo der CSD-Bewegung. Bei einer Kundgebung am internationalen Tag gegen Rassismus vergangenen Freitag verloren sich die rund 50 Teilnehmer dagegen fast am Moritzplatz. Der Integrationsbeirat als Veranstalter wollte mit der Aktion ein Zeichen setzen - und hat einen Wunsch an die Stadtgesellschaft.

Vorsitzende Didem Karabulut möchte die Kundgebung nicht mit der Großdemo am Rathausplatz vergleichen. „Sie war eine gezielte Solidaritätsaktion im Rahmen eines weltweiten Gedenk- und Aktionstags, der jährlich von den Vereinten Nationen ausgerufen wird“, sagt sie. Es sei nicht Ziel gewesen, eine Großdemonstration zu organisieren. Der Integrationsbeirat wollte vielmehr „ein klares Zeichen der Haltung setzen“ im Gedenken an Opfer rassistischer Gewalt - und als Mahnung, dass Rassismus weltweit ein strukturelles Problem darstelle. „Insofern erscheint mir der Vergleich mit einer politisch stark mobilisierten Großdemo auf dem Rathausplatz – zu einem völlig anderen Zeitpunkt, mit breiter zivilgesellschaftlicher Bündnispower, bundesweiter Medienpräsenz und massivem Social-Media-Echo – als wenig passend.“

Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) lobt die Arbeit, die der Integrationsbeirat leistet: „Ganzjährig setzt sich der Beirat dafür ein, dass Augsburg ein Ort ist, an dem alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion, sexueller Identität, Behinderung oder sozialem Status, die Möglichkeit haben, sich in unserer Stadt zuhause zu fühlen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.“ Der Beirat sei in der Stadtpolitik engagiert und etabiert. „Auch beim Internationalen Tag gegen Rassismus zeigt er seit Jahren mit einer kleinen Kundgebung Flagge.“

Vorsitzende des Integrationsbeirats wundert sich über geringen Rückhalt

Mit Blick auf die Kundgebung und die Teilnehmerzahl von 50 Personen spricht Didem Karabulut von einer gesellschaftspolitischen Verantwortung: „Warum finden zentrale Gedenktage wie der 21. März nur wenig Rückhalt in den offiziellen Repräsentationen unserer Stadtgesellschaft – darunter große Teile der Verwaltung, des Stadtrats oder auch der lokalen Parteienlandschaft?“ Man könne sich fragen, warum es hier so wenig sichtbare und aktive Unterstützung gebe, „wenn es um das grundsätzliche Bekenntnis gegen Rassismus und für Menschenwürde geht“.

Matthias Lorentzen ist Vorstandsmitglied des Bündnis für Menschenwürde, das zuletzt unter anderem die Großdemonstrationen gegen Rechts am Rathausplatz organisierte. Bei der Kundgebung des Integrationsbeirats war der Grünen-Stadtrat nicht dabei. Lorentzen bestätigt, dass es zuvor einen Austausch gegeben habe, aktiv beteiligt war das Bündnis aber nicht. Insider sagen, dass das Bündnis mit seinem Netzwerk mehr Resonanz erzeugt hätte. Lorentzen kommentiert dies nicht, sagt aber: „Man muss die Kundgebung sicherlich im Gesamtkontext zur Veranstaltungsreihe der internationalen Wochen gegen Rassismus sehen.“

Wird der Integrationsbeirat mit seinen Aktionen zu wenig wahrgenommen? Vorsitzende Didem Karabulut beantwortet diese Frage mit einem Nein. „Unser Beirat hat eine lange Tradition und ist längst eine etablierte und konstruktiv-kritische Instanz.“ Er stehe für konkrete Impulse in der Integrationsarbeit, für klare Haltung gegen Diskriminierung und auch für politische Klartextäußerungen, wo diese notwendig seien: „Wenn diese Stimmen nicht von allen gehört werden, liegt das nicht am mangelnden Engagement, sondern vielleicht daran, dass manche Debatten über Gleichwertigkeit und Rassismuskritik noch unbequem sind.“