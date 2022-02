Demo gegen Sicherheitskonferenz: Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderung

Ein Demozug gegen die Münchner Sicherheitskonferenz führt am Freitagabend durch die Augsburger Innenstadt - mit Auswirkungen auf den Verkehr. Wo die Route verläuft.

Wegen eines Demonstrationszugs durch die Augsburger Innenstadt rechnet die Polizei mit Verkehrsbehinderungen im Lauf des Freitagabends. Spätestens ab 18 Uhr müsse mit Verzögerungen gerechnet werden, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Um diese Uhrzeit startet die Kundgebung, die gegen die am kommenden Wochenende stattfindende Münchner Sicherheitskonferenz sowie gegen die Augsburger Rüstungsindustrie gerichtet ist.

Demo am Freitag in Augsburg: Verkehrsbehinderungen erwartet

Die Route verläuft ausgehend vom Rathausplatz über Karolinen-, Karl- und Ludwigstraße, Grottenau, Am Alten Einlaß, Prinzregenten-, Viktoria-, Bahnhof-, Schaezler- und Schießgrabenstraße, Konrad-Adenauer-Allee, Hall- und Maximilianstraße zurück zum Rathausplatz. Offizielles Ende soll um 20.45 Uhr sein. An einem Demozug zum selben Thema am vergangenen Samstag nahmen 30 Personen teil. (kmax)