Demo in Augsburg: Kilometerlanger Protest gegen mögliche Impfpflicht

Am Samstag trafen sich rund 2800 Personen auf dem Plärrergelände, um anschließend in einem Demonstrationszug gegen die Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt zu ziehen.

Plus Am Samstag sind in Augsburg wieder viele Menschen wegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Was die Teilnehmer auf die Demonstrationen treibt.

Von Fridtjof Atterdal

Laut aber friedlich sind am Samstagabend viele Menschen aus Augsburg und dem Umland gegen eine mögliche Impfpflicht auf die Straße gegangen. Über die Zahlen gibt es unterschiedliche Angaben - Stadt und Polizei sprechen von 2800 Teilnehmern - die Demonstrierenden gehen von einer wesentlich höheren Zahl aus. Der Zug vom Plärrer in die Stadt und zurück zog sich jedenfalls weit über einen Kilometer in die Länge.

