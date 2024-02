Demo zu Landwirtschaft und Handwerk auf dem Plärrer angekündigt

Der Augsburger Plärrer wird am Freitagnachmittag erneut Schauplatz einer Demo, unter anderem zum Thema Landwirtschaft. Wer hinter der Kundgebung stehen soll.

Das Plärrergelände in Augsburg soll am Freitag erneut Schauplatz einer Demonstration werden. Unter dem Titel "Hand in Hand – der gesamte Mittelstand" rufen die Veranstalter unter anderem Landwirte, Handwerker, Spediteure und Dienstleister zur Teilnahme auf. Die Kundgebung soll von 14 bis 16 Uhr auf dem Gelände stattfinden. Möglicherweise reisen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit Traktoren und Nutzfahrzeugen an, wodurch es teils zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte. Offiziell haben die Veranstalter rund 2000 Menschen angemeldet. Ob es tatsächlich so viele werden, ist vollkommen offen.

Nicht nur Thema Landwirtschaft: Demo auf dem Augsburger Plärrer geplant

Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, treten zwei Privatpersonen als Veranstalter auf. Eine ist davon ist einem Flyer zufolge Landwirt. Die andere, so das Ordnungsreferat, ist auch im "Bürgerforum Schwaben sehr aktiv und präsent". Der in Königsbrunn ansässige Zusammenschluss zeichnet für die ehemaligen "Corona-Demos" verantwortlich, die in veränderter Ausrichtung nach wie vor stattfinden und zuletzt auch verstärkt den Bereich Landwirtschaft thematisierten.

Bayerischer Bauernverband distanziert sich von Kundgebung

Zur Demo am Freitag wurden offenbar auch mehrere Kommunalpolitiker aus der Region eingeladen. Dem Vernehmen nach sollen Einzelne ihr Kommen zugesagt haben. Die Landräte Martin Sailer (Landkreis Augsburg) und Klaus Metzger (Landkreis Aichach-Friedberg) haben dagegen nach eigener Auskunft abgesagt, gleiches soll für ihre Amtskollegen aus Dillingen und Donau-Ries sowie zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gelten. Der Bayerische Bauernverband (BBV) hat sich von der Kundgebung distanziert. (kmax)