Demonstranten nehmen Abschied vom Plärrergelände

Gegner der Corona-Politik marschieren am Samstagabend durch die Augsburger Innenstadt. Es bleibt beim üblichen Ablauf, wobei sich künftig der Standort für den Start des Zuges ändert.

Es ist fast schon zu einem Ritual geworden: Am Samstag ziehen Gegner der Corona-Politik durch die Augsburger Innenstadt. Die Angaben über die Teilnehmerzahl schwanken. Gestartet wird stets am Plärrergelände. Dies war auch am Samstag um 17 Uhr der Fall. Nach einer ersten Schätzung der Polizei machten sich 2100 Teilnehmer auf den knapp zweistündigen Weg durch die Innenstadt. In diesem Fall war es ein Abschied vom Plärrer. Bei ihren künftigen Demonstrationen wollen die Teilnehmer an anderer Stelle losziehen. Am Montag geht es um 18 Uhr auf dem Ladehofareal nahe dem Bahnhof los. Ziel wird Pfersee sein.

Der Ablauf der Demonstrationszüge ähnelt sich

Am Samstag kannten die Teilnehmer die Route. Dass es am Ende mehr als die anfangs geschätzten 2100 Menschen gewesen sind, ist klar. Regelmäßig stoßen bei den Protestzügen noch weitere Personen im Lauf der Demonstration hinzu. Der Ablauf ähnelt sich. Es wird getrommelt und gepfiffen. Regelmäßig war am Samstag auch wieder der Ruf "Alle zusammen - für die Freiheit" zu hören.

Der Demonstrationszug kam auch am Polizeigebäude in der Fröhlichstraße vorbei. Foto: Michael Hörmann

Nach ersten Angaben blieb es bei der Demonstration friedlich. Gegenkundgebungen gab es nicht. Wie üblich kam es wegen des Demonstrationszuges zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Die Polizei war auch wieder mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beamtinnen und Beamten begleiteten nicht nur den Zug, sondern regelten ferner den Verkehr. Häufig mussten Autofahrer aufgeklärt werden, warum sie nicht weiterfahren konnten und lieber wenden sollten.





