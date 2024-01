Demonstration am Samstag führt durch Augsburger Fußgängerzone

Am Samstagabend ist mit Verkehrsbehinderungen in Augsburg zu rechnen. Die Wegstrecke der Demo weicht ab vom Kurs mit den hupenden Traktoren.

Das Bürgerforum Schwaben hat für Samstag, 27. Januar, eine Demonstration in Augsburg angemeldet. Protestiert wird nach Auskunft des Veranstalters gegen Missstände in Deutschland. Der Protest richtet sich gegen die Bundespolitik. Mehrere hundert Teilnehmer werden erwartet. Beginn ist um 17 Uhr am Moritzplatz. Anschließend ziehen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Wegstrecke weicht ab von der Protestaktion am 30. Dezember. Damals waren auch Traktoren und Lastwagen in den Zug eingereiht. Dies ist am Samstag nicht der Fall.

Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagt, dass jedenfalls keine Fahrzeuge angemeldet worden seien. Man gehe deshalb davon aus, dass die Demonstranten zu Fuß unterwegs sein werden. Der Streckenverlauf erstreckt sich am Samstag auf folgende Route: Moritzplatz, Bürgermeister-Fischer-Straße, Annastraße, Steingasse, Rathausplatz, Maximilianstraße, Heilig-Grab-Gasse, Predigerberg, Bäckergasse, Milchberg, Ulrichsplatz, Maximilianstraße und Hallstraße.

FCA gegen Bayern München: Stadiontram wird wohl am Abend fahren

Es ist davon auszugehen, dass wohl bis 19 Uhr mit Behinderungen zu rechnen sein wird. Davon betroffen ist auch der Nahverkehr. Fußballfans sollen wie gewohnt mit der Stadiontram fahren. Diese verkehrt nach Spielende am Samstag (gegen 17.30 Uhr) vom Stadion in Richtung Hauptbahnhof. Der FCA spielt am Samstag gegen Bayern München. (möh)

