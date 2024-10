Für eine autofreie Altstadt haben am Sonntagnachmittag rund 30 Aktivisten von Fridays for Future und Greenpeace auf dem Holbeinplatz in der Altstadt demonstriert. Dabei forderten Sie die Stadtregierung auf, die Aussagen aus dem Koalitionsvertrag zur autofreien Innenstadt umzusetzen.

