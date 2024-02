Demonstration, Gedenkveranstaltung und Mahnwache am Montag in Augsburg

Am 19. Februar ist einiges los in Augsburgs Innenstadt: Während die einen den Opfern des Hanau-Attentats gedenken, demonstrieren andere für eine Kirchen-Reform.

Am Montagabend werden in Augsburg verschiedene Versammlungen stattfinden. Ein Anlass ist das Hanau-Attentat, das sich zum vierten Mal jährt. Dort hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Zahlreiche Augsburger Vereine und Organisationen rufen unter dem Motto "Say their names", übersetzt "Sag ihre Namen", zu einer Demonstration und anschließenden Kundgebung in Gedenken der Opfer auf.

Federführend ist der Zusammenschluss Augsburger Migranten(selbst)organisationen (ZAM). Zudem hat das Büro für gesellschaftliche Integration der Stadt Augsburg anlässlich der Wochen gegen Rassismus die "Zwischenzeit 2.0" in der Annastraße, die als Pop-Up-Store und Experimentierraum dient, zur "Denkstätte: Erinnern, Lernen, Verändern" umfunktioniert. Dort kann ab Montag um 15 Uhr den Opfern Hanaus und anderer rechtsextremistischer, antisemitischer und rassistischer Anschläge gedacht werden. Um 18 Uhr startet dann die Demonstration am Ulrichsplatz, ehe es weiter zur Gedenkkundgebung am Rathausplatz um 19.30 Uhr geht.

Außerdem beginnt am Montag die Bischofskonferenz in Augsburg, die vom 19. bis 22. Februar stattfinden wird. Die 61 teilnehmenden Bischofskonferenz-Mitglieder – unter ihnen Kardinäle und Erzbischöfe – werden sich mit unterschiedlichsten Themen der katholischen Kirche befassen. Begleitet wird das Großereignis von katholischen Reformgruppen. So kündigte "Wir sind Kirche" eine Mahnwache verschiedener Reformkräfte zum Eröffnungsgottesdienst vor dem Dom an. Offizieller Start ist um 18.30 Uhr. (fmg)

