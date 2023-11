Demonstration gegen den Krieg in Nahost in der Innenstadt

Rund 250 Menschen gingen am Samstag in Augsburg auf die Straße, um sich für Frieden zwischen Israel und Palästina einzusetzen.

Unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Freiheit für Palästina!" fand am Samstagnachmittag eine Kundgebung für Palästina in der Innenstadt statt. Rund 250 Demonstrantinnen und Demonstranten brachten damit ihre Solidarität mit den Bewohnern des Gazastreifens zum Ausdruck. Wegen des Demonstrationszuges kam es in Teilen der Innenstadt zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Demonstration wurde von mehreren Privatpersonen sowie Mitgliedern des "Offenen Antifa Treffens", des "Klima Treffens Augsburg" sowie von "Solinetz" organisiert. Eine der Organisatorinnen war Fatima Sari, die bereits in der vergangenen Woche eine Solidaritätsdemo für Palästina angemeldet hatte. "Es geht mir darum, so viele Menschen wie möglich auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam zu machen", sagt Sari am Rande der Veranstaltung. Es könne nicht angehen, dass hier eine ganze Nation ausgelöscht werden soll, so die 19-Jährige.

Demonstranten fordern Freiheit für Palästina

Der Demonstrationszug führte, wie in der Vorwoche, über das Rote Tor und die Eserwallstraße. Die Menschen skandierten Parolen wie "Free Free Palestine" und die deutsche Übersetzung "Freiheit für Palästina" oder auch "Stoppt den Krieg, stoppt Israel". Bei etlichen Demonstranten flossen dabei Tränen. Kurzfristig griff die Polizei ein, als von der Menge "Kindermörder Israel" gerufen wurde. Nachdem die Organisatoren diese verbotenen Rufe schnell unterbanden, ließ die Polizei die Demonstration weiterlaufen.

Die Polizei war mit vielen Beamten vertreten. Neben Einsatzkräften des Augsburger Präsidiums waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz - auch das Kommunikationsteam der Polizei war unterwegs.

In der vergangenen Woche waren bereits bei zwei Kundgebungen rund 500 Menschen für den Frieden auf die Straße gegangen. Die getrennten Demonstrationen für Israel und für Palästina wurden von einem großen Polizeiaufgebot begleitet, es blieb aber friedlich.

Wie berichtet, hatte die Stadt zuletzt strenge Regeln für Versammlungen festgelegt. Eine pro palästinensische Kundgebung war aufgelöst worden, weil sie nicht angemeldet war. Grundsätzlich gilt, dass alle derartigen Versammlungen angemeldet werden müssen. Zeichen wie die Hamas-Fahne oder die der Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas, dürfen nicht gezeigt werden. Untersagt ist außerdem das Verbrennen von Flaggen. Ein junger Mann hatte vor einigen Tagen die Israel-Flagge vor dem Rathaus heruntergerissen und versucht, diese zu verbrennen.