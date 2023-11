Demonstration gegen den Nahost-Krieg in der Innenstadt

@Wolfgang S.: Kritik am Vorgehen Israels ist natürlich immer erlaubt und möglich. Dass Israel aufhören soll zu existieren - was leider muslimische Demonstranten immer wieder skandieren und über entsprechende Banner zeigen - ist durch die Meinungsfreiheit nicht mehr abgedeckt.



Die Linke (und Teile der Ökobewegung) in Deutschland erweist unserer Demokratie einen Bärendienst, in dem sie sich mit Islamisten solidarisiert, die unverhohlen ein Khalifat in Deutschland fordern. Demos wie in Essen, Berlin und Düsseldorf sind kein Einzelfall und werden in Zukunft wohl leider zunehmen - zumal ja jedes Jahr Hunderttausende konservative Muslime Zuwandern. Die in Essen erfolgte Geschlechtertrennung während der Demo ist schon mal ein Vorgeschmack, was uns allen blühen würde, falls solche Radikalen jemals die Kontrolle bekämen. Umso verstörender, dass sich auch Queere solchen proislamischen Demos anschließen, wo doch allgemein bekannt sein dürfte, was konservative Muslime von Homosexuellen & Co. halten.

