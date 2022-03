Demos in Augsburg: Wo es am Samstag und Montag zu Verkehrsbehinderungen kommt

Sowohl am Samstag als auch am Montag führen Demonstrationszüge gegen Corona-Maßnahmen durch Augsburg. Die Routen unterscheiden sich. Der Verkehr wird beeinträchtigt.

Augsburg wird in den kommenden Tagen erneut Schauplatz von Demonstrationszügen gegen Corona-Maßnahmen. Sie werden sich massiv auf den Verkehr im gesamten Stadtgebiet auswirken. Die erste mobile Kundgebung beginnt am Samstag um 17 Uhr an der Ladehofstraße. Von dort führt die Route durch die Innenstadt und anschließend wieder zurück. Schon ab 16.30 Uhr werden dafür weite Teile des Stadtzentrums für den Verkehr gesperrt.

Corona-Demo führt zu Verkehrseinschränkungen in Augsburger Innenstadt

Nach Angaben der Stadtwerke soll der Linienverkehr "so weit wie möglich aufrechterhalten werden". Es müsse aber damit gerechnet werden, dass ab 16.30 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr die Straßenbahnlinien 1 aus Göggingen, 2 vom Uniklinikum, 4 aus Augsburg Nord und 6 aus Stadtbergen nicht verkehren können und komplett eingestellt werden müssen. Die Linien 2 und 3 aus Haunstetten und die Linie 6 aus Friedberg/West wenden am Roten Tor. Eine Weiterfahrt zum Königsplatz ist nicht möglich. Buslinien werden nach Möglichkeit weiträumig um den Innenstadtbereich umgeleitet.

Demozug durch Oberhausen: Straßenbahn- und Buslinien fallen aus

Ein weiterer Demonstrationszug, ebenfalls gegen Corona-Maßnahmen, startet am Montag im Stadtteil Oberhausen. Wie die Stadtwerke mitteilen, können aus diesem Grund am Montag ab 18 bis voraussichtlich 20 Uhr die Linien 2 und 4 zwischen Königsplatz und Augsburg West beziehungsweise Oberhausen Nord nicht verkehren. Wegen der weiträumigen Straßensperrungen sei auch hier der Einsatz von Ersatzbussen nicht möglich. Ebenfalls betroffen sind die Buslinien 35 und 32. (kmax)

