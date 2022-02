Augsburg

Drei Demos verursachen in Augsburg teils massive Verkehrsbehinderungen

Plus Tagsüber kam es am Samstag wegen der Demonstrationszüge in Augsburg zu geringeren Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr, abends standen alle Linien im Zentrum still.

Von Eva Maria Knab

Drei Demonstrationen sorgten ab Samstagmittag bis in den Abend hinein für Verkehrsbehinderungen in der Augsburger Innenstadt. Nicht nur Autofahrer waren betroffen, sondern vor allem auch der öffentliche Nahverkehr.

Drei Demonstrationen sorgten ab Samstagmittag bis in den Abend hinein für Verkehrsbehinderungen in der Augsburger Innenstadt. Nicht nur Autofahrer waren betroffen, sondern vor allem auch der öffentliche Nahverkehr.

