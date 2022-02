Den Augsburger Hochschulrat führt nun eine Frau

Wirtschaftsvertreterin Ramona Meinzer wurde neu an die Spitze des Gremiums der Hochschule Augsburg gewählt. Der Hochschulrat stellt strategisch wichtige Weichen mit.

Den Vorsitz im Hochschulrat der Hochschule Augsburg übernimmt eine Frau aus der Wirtschaft: Ramona Meinzer (Aumüller Aumatic GmbH) wurde in der jüngsten Sitzung zur Vorsitzenden gewählt. Meinzer folgt auf Roland Kreitmeier, der aus dem Gremium ausscheidet.

Der Hochschulrat ist eine Art Aufsichtsrat. Er beschließt etwa über Änderungen von Studiengängen oder Haushaltsfragen der Hochschule, über die Grundordnung und den Hochschulentwicklungsplan. Er redet darüber hinaus bei der strategischen Ausrichtung der Hochschule mit. Das Gremium setzt sich aus zwanzig Mitgliedern zusammen: Eine Hälfte kommt intern aus der Hochschule, die andere Hälfte sind Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.

Ramona Meinzer ist die neue Vorsitzende, außerdem wurden zwei neue Mitglieder bestellt: Es sind Reinhold Braun (Sortimo) und Rudolf Franz (voxeljet). Meinzer sagte, für sie sei die neue Aufgabe eine Ehre, die Hochschule habe sich hervorragend entwickelt. Sie biete neue Studiengänge, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Region. Die Ergebnisse in der Lehre seien top. Weitere Stärken seien der Ausbau der Forschung in den großen Zukunftsfeldern wie Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren und eine blühende Gründerkultur. Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit. Unternehmerische Weitsicht und Innovationsgeist seien wichtige Eigenschaften. "Es ist ein großes Glück für die Hochschule Augsburg, dass wir auf ihr Know-how und ihr Engagement zählen können.“

Feierstunde für scheidenden Hochschulrat-Vorsitzenden Kreitmeier geplant

Rohrmair dankte dem scheidenden Vorsitzenden Kreitmeier für sein langjähriges Engagement. Er habe sich mit sehr hohem persönlichem Einsatz dafür stark gemacht, die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft in der Region weiter voranzutreiben und die Hochschule Augsburg zukunftsfähig aufzustellen. Letzteres forderte Kreitmeier auch immer wieder energisch beim bayerischen Wissenschaftsministerium ein. Kreitmeier stand sechs Jahre an der Spitze des Hochschulrats und scheidet regulär nach zwei Amtszeiten aus. Im Frühjahr soll sein Engagement mit einer Feierstunde gewürdigt werden.