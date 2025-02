Der 100-Jährige, der in den Ballonkorb stieg: Augsburger Ballonfahrer feiert Geburtstag

Die 100 Jahre sieht man Horst Haßold nicht an. Sowohl körperlich, als auch geistig ist der gebürtige Augsburger fit und stets gut gelaunt. Und das obwohl er viel erlebt hat: Zweiter Weltkrieg, Kriegsgefangenschaft und Wiederaufbau in Deutschland... Seine große Leidenschaft aber war und ist das Ballonfahren. Denn auch im hohen Alter steigt Haßold gelegentlich noch in den Ballonkorb. Zwar nicht mehr als Pilot, das habe er schon vor längerer Zeit aufgegeben, aber mit seinem Sohn und seinem Enkel. An die habe er seine Leidenschaft weitergegeben. Sohn Rainer ist sogar zweifacher Weltmeister. Auch im neuen Lebensjahr könnte sich Haßold vorstellen, noch einmal zu fahren. „Solange ich noch in den Korb rein- und wieder rauskomme ist alles gut“, sagt er lachend.

Das Ballonfahren ist hat sein Leben geprägt. Und das, obwohl er lange nichts damit zu tun hatte. Erst durch seine Frau Gabriele, die nach dem Tod ihres Vaters die Ballonfabrik Augsburg übernommen hatte, kam er dazu und machte 1957 mit ihr den Pilotenschein. Ab da war Haßold Feuer und Flamme. „Durch die Fabrik hatte ich immer eine Ausrede zum Ballonfahren, weil ich die Ballone ja zeigen musste, damit wir sie verkaufen können.“ 25-mal habe er die Alpen überquert. Aufgrund des atemberaubenden Bergpanoramas seien diese Routen die Schönsten gewesen.

Zwar verliefen seine Fahrten meist entspannt, aber Haßold erzählt auch von spektakulären Erlebnissen. In Italien sei er einmal bei einer Fahrt, nahe des Comer Sees, in einer Stromleitung hängen geblieben. Sein Ballon fing Feuer, während der Korb auf einem Zaun landete und umkippte. Haßold und zwei italienische Journalisten, die mit an Bord waren, mussten hinausspringen. Bis auf einen Bluterguss kam er aber glimpflich davon. Nur der Ballon war hinüber. Dies sei aber auch das einzige Mal gewesen, dass er einen Ballon kaputtgemacht habe. „Bei 507 Fahrten ist das eine gute Quote“, fügt er lachend hinzu.

Kriegsgefangenschaft in Schottland hat Augsburger Ballonfahrer Haßold geprägt

Bevor Haßold aber Ballonfahrer wurde, durchlebte er auch einige schwere Kapitel. 14 Jahre war er alt, als der zweite Weltkrieg begann. Seine Mutter habe damals gehofft, der Krieg wäre vorbei bis er volljährig ist. Doch es kam anders. Nach dem Abitur wurde er von der Hitlerjugend nach Odessa, in der heutigen Ukraine, geschickt und verbrachte dort vier Monate. Aus Angst, zur Waffen-SS eingezogen zu werden, entschloss Haßold sich dann freiwillig, zur Marineartillerie zu gehen. „Ich war froh, dass ich in den Westen durfte und nicht in Russland bleiben musste“, erzählt er. Nach seiner Ausbildung war er in Boulogne-sur-Mer an der Ärmelkanalküste stationiert. Allerdings dauerte es nicht lange, bis die Stellung von den Alliierten eingeschlossen war und die Kommandeure sich entschlossen zu kapitulieren. Im Nachhinein sei das eine sehr vernünftige Entscheidung gewesen, sagt Haßold.

Als Kriegsgefanger kam er nach Schottland, wo er zusammen mit anderen Kriegsgefangenen bei Bauern helfen sollte. Zugute kam dem damals 19-Jährigen, dass er ein bisschen Englisch sprach und so als Dolmetscher Kontakte knüpfen konnte. „Dadurch war ich besser dran als die meisten anderen.“ Er wurde in einem großen Herrenhaus untergebracht und half tagsüber bei einer englischen Familie. Diese schloss ihn ins Herz und nahm ihn unter anderem mit auf Tagesausflüge nach Edinburgh. „Die englischen Offiziere standen mit ihren Fahrrädern da und ich, der Kriegsgefangene, bin dann mit der Familie ins Auto eingestiegen“, erzählt Haßold. Momente wie dieser taten ihm in dieser Zeit gut. Außerdem hatte er von dort die Möglichkeit, Waren zu seiner Familie nach Deutschland zu schicken. Die Gefangenschaft sei eine prägende Zeit für ihn gewesen. Im Januar 1948 kehrte er dann nach Deutschland zurück und begann eine Kaufmannslehre im Eisenwarengroßhandel. Anschließend arbeitete er zehn Jahre lang in der Firma seines Vaters, bevor er seine Frau Gabriele kennenlernte und über 50 Jahre die Ballonfabrik leitete.

Positive Lebenseinstellung half ihm fit zu bleiben

Und wie bleibt man nun bis ins hohe Alter fit? Er habe, sagt Haßold, nie geraucht. Viel wichtiger sei aber wohl, dass er immer positiv und optimistisch war. Das mache das Leben leichter. „Ich bin an einem Sonntag geboren und ich habe immer daran geglaubt, dass ein Sonntagskind Glück hat.“ Auch sein Sport, das Ballonfahren, habe ihm geholfen, wobei er gesteht, dass Ballonfahren eigentlich erst zum Sport werde, wenn man den Ballon einpacken muss. Von den jungen Menschen heutzutage wünscht sich Haßold „etwas mehr Schwung und Optimismus“. „Mit einer positiven Denkweise ist das Leben so viel leichter und schöner“, rät er ihnen.