Der 15-Minuten-Takt nach Friedberg gerät unter die Räder des Fernverkehrs

Plus Dauerhaft genügen die Kapazitäten am Hochzoller Bahnhof nicht für die häufige Fahrt nach Friedberg. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung durch die Deutsche Bahn.

Die Deutsche Bahn als Netzbetreiberin sieht dauerhaft keine Perspektive für einen 15-Minuten-Takt auf der Paartalbahn mehr, die Teil des S-Bahn-ähnlichen Netzes rund um Augsburg ist. Dabei gelten die Triebwagen der Bayerischen Regiobahn zwischen Augsburg und Friedberg als gut ausgelastet. Die Diskussion über den Takt läuft seit einigen Jahren.

Zuletzt erteilte die DB am Rande einer Projektsitzung zum Streckenausbau Augsburg-Ulm dem 15-Minuten-Takt im Augsburger Osten aber erneut eine Absage. Das verlautete aus Teilnehmerkreisen. Die DB bestätigte das auf Anfrage. Eine vertiefte Untersuchung der DB, die zuletzt den Knoten Augsburg noch einmal unter die Lupe nahm, habe die Ergebnisse des Bundesgutachters zum Deutschlandtakt bestätigt.