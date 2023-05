Augsburg

Der Abriss der Gebäude in der Sommestraße steht bevor

Plus In einem ersten Schritt wird an der ehemaligen Reese-Kaserne schadstoffhaltiger Putz entfernt. Die Gebäude verschwinden unter einer Plane. Was auf dem Areal geplant ist.

Von Stefan Krog

Auf dem Reese-Areal im Augsburger Stadtteil Kriegshaber haben die Vorbereitungen für den Abbruch der drei verbliebenen ehemaligen Kasernengebäude an der Sommestraße begonnen. Die mehrstöckigen früheren Mannschaftsquartiere wurden von der städtischen Wohnbaugruppe, die für das Areal zuständig ist, zuletzt eingerüstet.

Bis Oktober soll der schadstoffbelastete Putz entfernt werden. Wie die WBG auf Anfrage mitteilt, kommt noch eine luftdichte Hülle über das Gerüst, damit kein Staub in die Umgebung entweicht. Im Anschluss ist die Entkernung der Gebäude, die laut WBG auch im Inneren schadstoffbelastet sind, geplant. Diese Arbeiten sollen bis August 2024 dauern. Danach ist der Abbruch geplant. Er dürfte bis Ende 2024 erledigt sein.

