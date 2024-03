Der Abriss des Schwarzbaus an der Augsburger Kahnfahrt läuft

Das Gesicht der beliebten Ausflugsstätte in Augsburg hat sich geändert. Nach den Abrissarbeiten beginnt die Vorbereitung für den Saisonstart am 1. Mai.

Das Gesicht der Kahnfahrt in Augsburg hat sich geändert. Die alte Stadtmauer steht weiterhin unverrückbar. Der Gastronomiebereich ist hingegen nahezu verschwunden. Seit dieser Woche laufen Abrissarbeiten in der Jakobervorstadt. Der Schwarzbau, den die Stadt Augsburg beanstandet hatte, wird Stück für Stück abgetragen. Die kleine Biergartenterrasse, direkt über dem Wasser gelegen, ist bereits abgebaut. Die Boote sind noch eingelagert. Sie sollen in wenigen Wochen allerdings wieder zum Einsatz kommen. Am Mittwoch, 1. Mai, wird der Betrieb wiedereröffnet. Unter neuer Führung.

Ortstermin am Donnerstag an der Kahnfahrt: So sieht der Fahrplan aus

Am Donnerstagvormittag fand ein Ortstermin an der Baustelle mit Vertretern der Stadtverwaltung und Götz Beck, Geschäftsführer der Regio Tourismus Augsburg, statt. Wie es danach hieß, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Der Start zum 1. Mai werde glücken. Die Abrissarbeiten sollen spätestens bis 12. April abgeschlossen sein. Die Boote werden in den kommenden Wochen für den Saisonstart aufpoliert.

Wenn die Kahnfahrt den Betrieb aufnimmt, steht zunächst das Bootfahren im Vordergrund. Das Speiseangebot werde anfangs "sehr eingeschränkt" sein, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Aktuell sehen Auflagen vor, dass lediglich 60 Gäste sich gleichzeitig auf dem Gelände und im Wasser aufhalten dürfen. Langfristig braucht es einen zweiten Rettungsweg, um mehr als 60 Personen bewirten zu können.

Augsburg Jakobervorstadt Stadtgraben Kahnfahrt Foto: Michael Hörmann

Die Regio Augsburg Tourismus managt den Bootsverleih und beabsichtigt zudem, einen Kiosk zu betreiben. So ist es mit der Stadt Augsburg vereinbart, der die Anlage gehört. Im Vorjahr gab es großen Ärger um die Ausflugsstätte. Die Stadt sah die Sicherheit nicht mehr für die komplette Anlage gegeben, es gab Einschränkungen. Zudem wurde festgestellt, dass es sich bei der überdachten Gastro im Außenbereich um einen Schwarzbau handelte. Es folgte eine juristische Auseinandersetzung mit dem langjährigen Betreiber Bela Balogh. Man verständigte sich darauf, dass Balogh sich zurückzieht.

Die Familie Balogh bedauert die Entwicklung. Rechtlich sei das Vorgehen der Stadt korrekt, sagen Juristen. Die Kahnfahrt wird künftig anders aussehen. Auf der Fläche, an der der Schwarzbau gestanden hatte, ist eine gekieste Terrasse als Sitzbereich geplant.

