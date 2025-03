Warum dieser Mann den Augsburger Panthern doppelt die Daumen drückt

Matthias Franz wird am Freitagabend gewaltig zittern. Denn für die Augsburger Panther geht es in Iserlohn im Fernduell mit der Düsseldorfer EG um alles. Ein Sieg und der AEV hätte es geschafft, aber bei einer Niederlage droht an diesem letzten Spieltag der Abstieg. Letzteres wäre für Franz doppelt bitter. Erstens sind die Panther, für die er auch ehrenamtlich arbeitet, sein absoluter Lieblingsklub, und zweitens wäre das für seine Sammelleidenschaft ganz schlecht. Denn in der zweiten Bundesliga gibt es keine Firma, die Eishockeykarten herstellt, deshalb müsste er sein Hobby etwas zurückfahren. Die Eishockeykarten, die bei ihm heiß begehrt sind, sind vergleichbar mit den Panini-Bildern in den Fußball-Alben. Bei dem 45-Jährigen türmen sich in einem eigenen Hobbyzimmer Ordner, Mappen und eine Unmenge an losen Bildern. Rund 100.000 Karten haben sich bereits angesammelt. Gut ein Drittel der Bilder sind mit einer Originalunterschrift versehen.

