Der Anbau fürs Augsburger Schwabencenter wird noch dauern

Plus Mehr Grün und mehr Licht, weniger Gebäudefläche: Der Entwurf für den Anbau des Schwabencenters wurde umgeplant. So geht es hier und in anderen Baugebieten weiter.

Von Stefan Krog

Die Erweiterung des Schwabencenters auf dem Gelände des jetzigen Parkdecks um mehrere Wohngebäude und eine Kita wird sich vermutlich noch etwas hinziehen. Der Augsburger Projektentwickler Solidas hat auf Wunsch der Stadt zuletzt ein etwas überarbeitetes Modell eines Architektenentwurfes vorgestellt, nachdem der vor einem Jahr präsentierte Ursprungsentwurf aus Sicht der Wettbewerbsjury eine zu dichte Bebauung mit zu wenig Freiflächen und zu hohen Gebäuden vorgesehen hätte.

Inzwischen wurde der Flächenanteil der Gebäude etwas verkleinert, sodass eine zusammenhängende Grünfläche, die für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll, entsteht. Vorgesehen ist auch ein grüner Quartiersplatz, an dessen Rand kleine Geschäfte oder Flächen für Begegnung und Kultur untergebracht werden. An den Grundzügen der Planung – ein markantes achtstöckiges Gebäude am Eck Alter Heuweg/Friedberger Straße mit Studentenwohnungen und Büros, das den Schwabencenter-Wohntürmen baulich etwas entgegensetzt, sowie mehrere Wohngebäude und eine Kita (sechs Gruppen) mit Dach-Spielplatz – wird aber festgehalten. Ebenso vorgesehen ist weiterhin der teilweise Neubau der Ladenpassage für einen Supermarkt. Für das im westlichen Teil der Ladenpassage geplante Gesundheitszentrum soll in diesem Jahr von Solidas noch eine Planung zur Genehmigung eingereicht werden. Dort soll auch die Apotheke und der Nachbarschaftstreff „Wohnzimmer“ Platz finden.

