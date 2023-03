Der Augsburger Arbeitsmarkt zeigt nur eine schwache Frühjahrsbelebung

Der Augsburger Arbeitsmarkt steht schlechter da als im vergangenen Frühjahr. Ein positiver Trend ist trotzdem zu erkennen.

Die Frühjahrsbelebung des Augsburger Arbeitsmarkts setzt dieses Jahr nur langsam ein. Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Augsburg beläuft sich auf 9245. Im Vergleich zum Februar dieses Jahres ist damit ein Rückgang von 73 Personen zu verzeichnen, die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent. Im Verhältnis zum Vorjahr ist allerdings ein Plus von 557 Menschen zu verzeichnen, so die Arbeitsagentur.

Zahl der Langzeitarbeitslosen nimmt in Augsburg ab

Drei Personengruppen stechen heraus, wenn man die Zahlen der Agentur für Arbeit für das Frühjahr 2023 betrachtet. Der größte Zuwachs ist bei der Gruppe der Ausländer festzustellen, 19,9 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung, sieht den Grund dafür in einem weiterhin starken Zuwachs ukrainischer Geflüchteter. Eine ähnliche Steigerung ist bei Jugendlichen unter 25 Jahren zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote nahm bei dieser Gruppe um 18,7 Prozent zu. Eine positive Entwicklung lässt sich dagegen bei den Langzeitarbeitslosen feststellen. 292 betroffene Personen konnten einen neuen Arbeitsplatz finden.

"Der März löst auf dem Arbeitsmarkt weniger Frühlingsgefühle aus als in den Vorjahren, die Arbeitslosigkeit geht zaghaft zurück", so Koller-Knedliks Bilanz. (kere)