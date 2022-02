Der Augsburger Firmenlauf 2022 startet mit 8000 Teilnehmern an der Messe

Die Augsburger Firmenlauf 2022 findet am 2. Juni statt. Start und Ziel sind wieder an der Messe. Was man zur Veranstaltung jetzt bereits wissen muss.

Der Augsburger M-net-Firmenlauf ist die größte Breitensportveranstaltung in Schwaben. In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Lauf durch die Corona-Pandemie stark ausgebremst. Im Jahr 2020 war es ein rein virtueller Lauf. Ein Jahr folgte eine kleine Änderung: Im Jahr 2021 wurde der virtuelle Lauf um einige Aktionspunkte ergänzt. In diesem Jahr soll der Firmenlauf in bekannter Weise stattfinden - also wie in den Jahren vor Corona. An der Messe Augsburg geht's dann wieder los. Termin ist am Donnerstag, 2. Juni. Es gibt allerdings eine Änderung gegenüber den traditionellen Läufen: Das Teilnehmerfeld wird auf 8000 Läuferinnen und Läufer begrenzt. Aber: Wer nicht in der großen Masse mitlaufen möchte, kann auch auf individuellen Weg mitmachen.

Die Streckenlänge des Firmenlaufs beträgt in diesem Jahr 5,3 Kilometer. Katja Mayer von der km Sport-Agentur in Stadtbergen ist Initiatorin und Organisatorin der Veranstaltung. Sie verspricht eine besondere Atmosphäre beim Event. So ist eine gemeinsame Party mit Livekonzert an der Messe nach dem Zieleinlauf geplant.

Wie in den bisherigen Jahren ist beim Firmenlauf die Teilnahme als Einzelstarter oder innerhalb von Viererteams möglich. Start und Ziel sind wieder an der Messe. Gelaufen wird im Uhrzeigersinn über Innovationspark, Bürgermeister-Ulrich-Straße und Schmelzerbreitenweg zurück zur Messe. Die von den Läufern zu absolvierende Strecke fällt in diesem Jahr etwas kürzer aus als sonst: Notwendig macht dies die geänderte Straßenführung im Bereich der Nordseite des Innovationsparks.

Firmenlauf in Augsburg: Anmeldung startet am 10. März

Die Anmeldung für den Firmenlauf Augsburg startet am 10. März um 11 Uhr. Kapitäne von Teams sollten sich am besten bereits im Vorfeld registrieren, sagt Katja Mayer. Dies sei ab sofort möglich. Um die für den Firmenlauf entstehenden Kosten zu deckeln und den Lauf wirtschaftlich sinnvoll durchführen zu können, ist laut Veranstaltern eine Teilnehmerzahl von mindestens 5000 Läuferinnen und Läufern notwendig. Andernfalls müsste die Veranstaltung abgesagt werden.