Der Augsburger Jakobsplatz wird wieder zur Festzone

Augsburgs ältestes Volksfest, die Jakober Kirchweih und die Jakobuswoche finden an diesem Wochenende statt. Auch die Fuggerei ist diesmal voll eingebunden.

Nur noch wenige Tage, dann verwandelt sich das Gelände rund um den Augsburger Jakobsplatz, die Jakobskirche und die Fuggerei wieder in eine bunte Festzone. Von 21. bis 23. Juli findet wieder Augsburgs ältestes Volksfest, die Jakober Kirchweih, statt. Und in ihrem Gefolge bietet die Jakobuswoche vom 21. bis zum 30. Juli ein buntes Programm.

Im vergangenen Jahr fand das traditionelle Festwochenende zur Jakober Kirchweih noch auf dem Areal von St. Max statt. Die Baustellensituation dort mache es aber notwendig, dass das Fest wieder an seinen angestammten Platz am Jakobsplatz und vor der Jakobskirche zurückkehrt, sagt die Vorsitzende des Stadtteilvereins Jakober Vorstadt, Sabine Hofmann. Doch der Ortswechsel habe auch sein Gutes - denn erstmals ist auch die Fuggerei voll in das Festwochenende mit eingebunden.

Das Kinderkarussell ist beliebt Foto: Silvio Wyszengrad

Das Wochenende vom 22. Juli ist traditionell das besucherstärkste in der Fuggerei, berichtet Sophie Dost von den Fuggerschen Stiftungen. Trotzdem wird die Fuggerei zur Jakober Kirchweih am Samstag und Sonntag ihre Tore öffnen - und für alle Besucherinnen und Besucher ein Rahmenprogramm bei freiem Eintritt bieten. "Ich denke, wir werden viele Touristen und Festbesucher begrüßen können", ist sich Dost sicher. Es wird offene Führungen geben, in der Grünanlage ist ein Gartenschach aufgebaut und ein Eiswagen und ein Waffelstand verwöhnen die Besucher. Für die Jüngsten gibt es Kindertöpfern und Keramik mit Rosie am Parkplatz bei der Gartengasse. Das Kamishibai Theater der Stadtbücherei Augsburg macht Programm im Fuggereitreff in der Herrengasse.

Blick von der Turmspitze auf die Jakobervorstadt

Auch auf der Festzone ist viel geboten. Ein Highlight ist sicherlich die offene Jakobskirche mit der Möglichkeit, die Jakobervorstadt einmal von oben zu sehen. In kleinen Gruppen geht es an den Glocken vorbei bis zur Turmspitze. Schönes und Seltenes gibt es auf dem Flohmarkt in St. Jakob. Dort gibt es auch Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln.

Auf dem Jakobsplatz ist ein Kinderkarussell aufgestellt, wer auf ornamentale Henna-Bemalungen steht, kann sich auf dem Pavillon auf dem Jakobsplatz bemalen lassen. Es gibt Kinderschminken, Ballonmodellieren, Sonnenflammen-Blütenzauber mit Stelzenläuferin Sonja Ertl und vieles mehr.

Auch in diesem Jahr ist auf der Jakober Kirchweih viel Programm geboten. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Bereits zum zweiten Mal nimmt die Cagri-Moschee an der Kirchweih teil. "Für uns ist es eine Möglichkeit, uns zu zeigen, und das Viertel mitzugestalten", sagt dazu Momine Gökert aus dem Vorstand der Moschee. Neben Spezialitäten aus der türkischen Küche wird es beispielsweise auch Tanzvorführungen geben. Das Motto der Kirchweih und der Jakobuswoche lautet in diesem Jahr "Nachbarschaft leben". Am Freitag, 21. Juli findet in der Jakobskirche ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst der Jakober Kirchweih und der Jakobuswoche statt.

Vortrag über Herausforderungen und Potenziale der Jakobervorstadt

Ab 20 Uhr gestaltet am 21. Juli der Stadtteilverein Jakober Vorstadt den Abend. Tourismusdirektor Götz Beck von der Regio Augsburg wird sein Wissen über „Stadt- und Quartiersentwicklung nach Corona – Herausforderungen und Potenziale für die Jakobervorstadt“ mit dem Publikum teilen.

Im vergangenen Jahr war der Jakobuslauf gut besucht. Foto: Bernd Hohlen

Auch in diesem Jahr findet am Samstag wieder der traditionelle Jakobuslauf statt. Um 17 Uhr trifft man sich auf dem Jakobsplatz - los geht es um 17.30 Uhr mit dem Kinderlauf, bevor eine halbe Stunde später Jogger und Walker starten, wie Organisator Manfred Floußek von der DJK berichtet. Neben Sportlern sind ausdrücklich auch Familien sowie Schulklassen zur Teilnahme aufgerufen. Es gibt Strecken von vier, fünf, 8,7 und 10,6 Kilometern Länge. Im Startgeld von 20 Euro sind ein T-Shirt sowie eine Jakobsmuschel am Ziel enthalten. Der Jakobuslauf ist die älteste Laufveranstaltung in Augsburg, wie Floußek betont. Auch wer sonst Wettläufe nicht schätzt, sei hier gut aufgehoben, weil es keine Zeitmessung gibt und es nur um den Spaß am Laufen geht. Die Strecken und Teilnahmebedingungen sind unter www.djk-dv-augsburg.de zu finden.

Am Sonntag, 30. Juli, findet in der Jakobskirche ab 20 Uhr das Abschlusskonzert der Jakobuswoche statt. Das Augsburger Drehorgelorchester aus der Jakobervorstadt spielt "Festliche Klänge in St. Jakob". Alle Gottesdienste und Veranstaltungen findet man auch im Internet unter www.st-jakob-augsburg.de