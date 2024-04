Der Augsburger Tierschutzverein stellt sich moderner auf

Mit Lara Hammer gibt es nun eine weitere Geschäftsführerin. In nächster Zeit stehen Erweiterungsbauten an. Vorsitzender Heinz Paula warnt vor Qualzucht.

Der Augsburger Tierschutzverein stellt sich breiter auf. Neben der langjährigen Geschäftsführerin Sabina Gaßner wird künftig Lara Hammer als weitere Geschäftsführerin die Geschicke des Vereins leiten, erklärte Vorsitzender Heinz Paula am Freitag. Dies sei wegen anwachsender Aufgaben nötig geworden. Auch an den Standorten Holzbachstraße und LechArche gibt es Veränderungen. Das ursprüngliche Tierheim in der Holzbachstraße wird in eine reine Anlaufstelle für Wildtiere und Tauben umfunktioniert. In der LechArche in Friedberg stehen im Sommer größere Umbauarbeiten an.

Der Tierschutzverein ist neben den beiden Hauptstandorten und dem Gnadenhof Gut Morhard für das Stadttaubenkonzept mit seinen 13 Taubenschlägen sowie die Betreuung von 42 Hektar Biotopen in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg verantwortlich. "Die Aufgaben nehmen zu, eine Geschäftsführerin allein kann das nicht mehr stemmen", sagte Paula. Deshalb werde sich die 31-jährige Lara Hammer künftig als zweite Chefin um die Verwaltung der Immobilien, Finanzen, Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Hammer ist kein unbekanntes Gesicht. Sie ist unter anderem stellvertretende Vorsitzende der Augsburger SPD und war zuvor Büroleiterin beim früheren Landtagsabgeordneten Harald Güller (SPD). Sabina Gaßner betreue weiterhin die Einrichtungen, den Personalbereich und das Stadttaubenprojekt, so Paula. Auch der Internetauftritt des Tierheims wurde modernisiert. Hier können Tierfreunde künftig die zu vermittelnden Hunde, Katzen und Kleintiere ansehen.

Augsburger Tierschutzverein erhielt anonyme Spende von 50.000 Euro

Ab Sommer sollen in der LechArche Erweiterungsbauten entstehen, sagte Paula. Konkret geht es um sechs Außencontainer, in denen unter anderem eine Isolierstation für erkrankte Katzen untergebracht werden soll. Zudem soll mehr Platz für Kaninchen und Chinchillas entstehen. Auch Hundeboxen für schwer vermittelbare Hunde, die eine langwierige Therapie durchlaufen müssen, sowie ein neues Hundehaus seien in Planung. Einen Teil der Kosten finanziert der Tierschutzverein über die 50.000 Euro, die vor wenigen Tagen von einer anonymen Spenderin eingegangen waren. "Uns ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen", sagte Paula zum unerwarteten Geldregen.

Die abgeknickten Ohren sind charakteristisch für Scottish-Fold-Katzen. Foto: Natalie Gauggel

Zuletzt habe es aber auch traurige Nachrichen gegeben. Die Qualzucht nehme in Augsburg wieder zu, so Paula. Im März rettete der Tierschutzverein 21 Katzen der Rasse Scottish Fold aus einem 15 Quadratmeter kleinen Zimmer, viele davon in erbärmlichem Zustand. Die Rasse zeichnet sich durch einen vererbten Defekt aus, durch den die Ohren nach unten fallen. Deren Zucht ist in Deutschland eigentlich verboten. "Die Katzen haben unfassbare Schmerzen", sagte Paula. "Eine der Katzen musste sofort eingeschläfert werden, bei weiteren ist es nicht sicher, ob sie überleben." Die restlichen Tier sollen vermittelt werden. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins warnt vor derartigen Käufen."Wer ein Tierfreund ist, darf ein solches Tier nicht kaufen."

