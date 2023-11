Der Augsburger Tino Banini ist unheilbar krank – und kämpft für sich und andere

Bis Tino Banini die Diagnose Morbus Bechterew erhielt, war es ein langer, schmerzhafter Weg. Wie er heute mit der Krankheit umgeht und andere auf ihrem Weg unterstützt.

Wieder sitzt Tino Banini in einer Arztpraxis, einem Ort, der ihm mittlerweile gut vertraut ist. Es ist 1994 - seit bereits einem Jahrzehnt ringt er mit quälenden Rückenschmerzen und steifen Glieder, die das morgendliche Aufstehen zu einer Tortur werden lassen. Zahllose erfolglose Arztbesuche hatte er zuvor schon hinter sich. Doch das sollte sich an diesem Tag ändern. Sein Leiden bekam nun eine offizielle Bezeichnung, einen Namen, den der gebürtige Italiener zunächst kaum aussprechen konnte. Von diesem Moment an nahm sein Leben eine radikale Wendung. Was er seitdem erlebt hat und wie er heute mit den Herausforderungen seiner Krankheit umgeht.

Bis zur Diagnose Morbus Bechterew war für Tino Banini ein Ärztemarathon nötig

"Ich habe Morbus Bechterew, eine chronische, entzündliche Krankheit, die vor allem die Wirbelsäule betrifft", erklärt Tino Banini. Ein typisches Merkmal sei eine krumme Versteifung des Rückgrats. Das führe häufig zu einer nach vorne gebeugten Haltung. Oft treten die ersten Symptome bereits vor dem 30. Lebensjahr auf, Tino Banini war damals 27 Jahre alt, als das Kribbeln in seinen Beinen begann. Heute, im Alter von 72 Jahren, blickt er auf die herausfordernde Zeit zurück: "Bevor die Krankheit begann, war ich sehr sportlich. Ich spielte regelmäßig Fußball oder Volleyball, ging zweimal in der Woche joggen." Doch mit dem Fortschreiten der Symptome wurde all das zunehmend schwieriger.

Doch bis die endgültige Diagnose gestellt wurde, verging viel Zeit. "Ich rannte von Arzt zu Arzt, hatte viele Therapien und Kuren hinter mir. Kurzfristig halfen sie, doch langfristig wurden die Schmerzen immer schlimmer". Als schließlich die Diagnose Morbus Bechterew gestellt wurde, traf sie ihn wie ein unerwarteter Schock: "Bald darauf versank ich in eine schlimme Depression. Die Zukunft war ungewiss, und meinen Beruf konnte ich nicht mehr wie zuvor ausüben", erklärt der 72-jährige.

L eben mit Morbus Bechterew: Von persönlichem Leid zum engagierten Kämpfer für andere

"Einfachste Aktivitäten im Alltag wie das Schuhe binden oder das einfache Liegen auf dem Rücken sind mit erheblichen Schmerzen verbunden", sagt Banini. Autofahren, Reisen, Haushalt - in all diesen Bereichen erleben Betroffene wie Banini erhebliche Probleme. Hürden hatte er auch in seinem Beruf, bei dem er viel Gehen und Stehen musste. Dort fand er jedoch im Laufe der Zeit neue, kreative Steh- und Gehpositionen, die allerdings nur kurzfristige Linderung seiner Schmerzen verschafften. "Das war alles keine langfristig nachhaltige Lösung", betont der mittlerweile pensionierte Banini mit Nachdruck.

In der schweren Zeit fand Banini Halt in seiner Frau. Mit einem Lächeln erzählt er: "Sie war eine starke Frau, die mich sehr unterstützte. Wenn es sie nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch hier wäre." Die 2018 verstorbene Künstlerin Gigi Banini half ihm damals, aus der Krise zu kommen. "Sie ermutigte mich schließlich, an der Selbsthilfegruppe für Morbus Bechterew Erkrankte in Augsburg teilzunehmen." Erst hegte er Zweifel doch dann: "Es machte Klick im Kopf und ich erkannte - Wenn andere kämpfen, dann kann ich das auch".

Mittlerweile zählt Banini zur Stammbesetzung und leitet als stellvertretender Gruppensprecher, neben Gruppensprecherin Birgit Mayer, die Augsburger Gruppe im Verein DVMB (Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew). Sie feierte jetzt ihr 40-jähriges Bestehen. Baninis Motivation: Anderen "Bechtis", wie Betroffene in der Gruppe genannt werden, die Unterstützung und das Gefühl der Zugehörigkeit weiterzugeben, die er selbst erfahren hat. "Es ist wichtig, Optimismus weiterzugeben, damit wir gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen", so Banini.

Gemeinsam stark: Zusammen mit Gruppensprecherin Birgit Mayer (l) engagiert sich Tino Banini (r) als stellvertretender Gruppensprecher in der Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Kampf gegen Morbus Bechterew spiegelt sich in dem Gruppenmotto der Selbsthilfegruppe wider: Bechtis brauchen Bewegung. "Sport spielt für Menschen mit Morbus Bechterew eine zentrale Rolle, und je früher und regelmäßiger sie damit beginnen, desto besser", bekräftigt Banini. In der Selbsthilfegruppe werden verschiedene Sportangebote unter der Leitung speziell ausgebildeter Therapeuten angeboten.

Und genau durch diese regelmäßige Bewegung erlebt der Sportbegeisterte inzwischen eine spürbare Verbesserung seiner Symptome. Heute sagt er: 'Ich komme mit meiner Krankheit klar. Sie ist ein Teil von mir, den ich akzeptiert habe. Morgens sage ich ihr guten Morgen, Abends sage ich ihr gute Nacht."