Nach Monaten in Kliniken: Augsburger Wiesn-Toni kommt nach Hause

Viele Monate verbrachte das Oktoberfest-Urgestein nach seinem Unfall auf Bali in Kliniken. Nun kehrt der Wiesn-Toni nach Augsburg zurück.

Endlich darf er wieder in seine Heimatstadt. Nach seinem Unfall ist der gemeinhin als Wiesn-Toni bekannte Tamer Bugan wieder daheim. "Die Stimmung ist sehr gut, er freut sich sehr, endlich herauszukommen", erzählt sein Bruder Selcuk Bugan am Telefon. In der Klinik sei sein Bruder in ein tiefes Loch gefallen, die Einsamkeit war ein großes Problem, führt er fort. Nun wird er in eine Wohnung im Augsburger Zentrum ziehen, die ihm vom Pflegedienst zur Verfügung gestellt wird.

Dennoch bedarf es weiterer Therapien, damit der Wiesn-Toni in Zukunft vielleicht wieder arbeiten kann. "Wir bemühen uns, ihm über Stiftungen und Spenden die Möglichkeit zu geben, eine Therapie in Pforzheim zu bezahlen, diese kostet jedoch 70.000 Euro", erklärt Selcuk. Mit sechs Stunden Physiotherapie sowie täglichem Training am Lokomat, einem Roboter zum Training des Gangverhaltens, soll der Wiesn-Toni dort wesentlich größere Fortschritte erzielen. "Das zahlt die Krankenkasse jedoch nicht", sagt Selcuk. Doch zunächst sei die Freude groß, dass der Bruder wieder im Kreis der Freunde und Familie sei. (stem)

Lesen Sie dazu auch