Der Bahnstreik trifft auch die Region Augsburg

Der Bahnverkehr kommt am Freitagmorgen völlig zum Erliegen. Einige Pendler am Hauptbahnhof hoffen auf einen Zug, der doch nicht kommt.

Der Streik der Gewerkschaft EVG hat am Freitagmorgen erwartungsgemäß den Bahnverkehr auch in der Region Augsburg vollständig zum Erliegen gebracht, nachdem Lokführer und Stellwerkspersonal die Arbeit niederlegte. Am Morgen zeigten die Anzeigetafeln am Augsburger Hauptbahnhof erst für den Mittag die ersten Verbindungen an.

Auf der großen Anzeigetafel in der Eingangshalle wurden keine Verbindungen angezeigt. Foto: Annette Zoepf

Vereinzelt waren Pendler anzutreffen, die trotz des Streiks auf Züge gehofft hatten. Hintergrund: In der Bahn-App war eine Nachtzugverbindung der Österreichischen Bahn nach München aufgeführt, die aber doch nicht fuhr. "Es wäre schön gewesen, wenn das klar gewesen wäre, dann hätte man rechtzeitig in der Arbeit absagen können", so ein Lehrer, der nach München pendelt. Auch andere Fahrgäste am Bahnsteig waren sauer. Außer der Falsch-Information in der App gebe es keine weiteren Informationen.

Eisenbahner bei der Streikwache am Freitagmorgen vor dem Hauptbahnhof. Foto: Annette Zoepf

Der Streik soll bis 11 Uhr dauern, danach wird in Stellwerken und in den Führerständen der Loks die Arbeit wieder aufgenommen. Allerdings ist mit Beeinträchtigungen bis in den Nachmittag zu rechnen. Der Anbieter Go-Ahead stellte einen Bus-Ersatzverkehr auf den Streckenästen von Meitingen und Dinkelscherben nach Augsburg bereit. Die Bayerische Regiobahn wollte den Betrieb ab 11 Uhr möglichst schnell wieder aufnehmen. Dafür wurden die Triebwagen am Donnerstagabend so in den Bahnhöfen platziert, dass sie möglichst zügig das geregelten Taktschema aufnehmen können.

Der Fahrgastverband Pro Bahn erneuerte seine Forderung, dass Eisenbahnunternehmen und Gewerkschaften im Streikfall Notfahrpläne vereinbaren sollten. Ansonsten seien Fahrgäste die Leidtragenden. (skro)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch