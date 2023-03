Der Big-Ski-Cup ist in diesem Jahr für alle Augsburger offen

Heuer findet das Ski- und Snowboardrennen in Seefeld in Tirol statt. Ursprünglich richtete sich die Veranstaltung nur an Einwohner von Bergheim, Inningen und Göggingen.

Für die Augsburger Stadtteile Bergheim, Inningen und Göggingen ist der Ski- und Snowboard-Cup "BigSkiCup" seit Jahren eine lieb gewordene Tradition. Das "Big" steht dabei für die Anfangsbuchstaben der Gründungs-Stadteile. Jedes Jahr im Frühjahr fährt man gemeinsam in ein Skigebiet, um einen sportlichen Tag auf den Brettern zu verbringen. Doch ab diesem Jahr wird die Veranstaltung ausgeweitet. Alle Einwohner der Stadt Augsburg, Mitglieder eines Augsburger Vereins sowie Schüler und Lehrer der Schulen sowie Angehörige der Universität dürfen teilnehmen. Los geht es am 19. März in die Region Seefeld in Tirol in Österreich.

Big-Ski-Cup: Riesentorlauf mit professioneller Zeitmessung

Neben dem individuellen Skispaß können Einzelteilnehmer, Gruppen, Vereine oder Familien beim Big-Ski-Cup auch an einem Riesentorlauf mit professioneller Zeitmessung teilnehmen. Die genauen Meldeformalitäten findet man auf der Website der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine und Institutionen (www.arge-goeggingen.de/bigskicup), die auch in diesem Jahr den Skitag und das Rennen organisiert. Anmeldeschluss ist Sonntag, 12. März.

Die Arge der Gögginger Vereine bietet Teilnehmern und Schlachtenbummlern eine Fahrgelegenheit im Bus an. Geplante Abfahrt ist am 19. März um 6 Uhr an der Anton-Bezler-Sporthalle in Göggingen, um 6.30 Uhr in Bergheim, Hauptstraße 38, an der alten Feuerwehr und um 6.45 Uhr in Inningen an der Turnhalle, Oktavianstraße 20. Die Abfahrtszeiten werden eventuell aufgrund der Anmeldungen noch angepasst.