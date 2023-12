Der Böllerwerfer aus dem FCA-Stadion sitzt weiter im Gefängnis

Die Ermittlungen gegen 28-Jährigen sind noch nicht abgeschlossen. Die Tat passierte im November im Stadion des FC Augsburg. Es gab leichtverletzte Zuschauer.

Der FCA hat das Fußballjahr 2023 am Mittwochabend mit einer 0:3-Niederlage in Stuttgart beendet. Spieler und Trainerteam verabschieden sich in den Weihnachtsurlaub. Ein Fußballanhänger, der Mitte November ein Spiel in Augsburg verfolgte, sitzt an Weihnachten voraussichtlich weiter im Gefängnis. Der Mann wird verdächtigt, beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim einen Böller im Stadion gezündet zu haben. Es gab einige leichtverletzte Personen.

Knall durch Böller im FCA-Stadion: Ein Verdächtiger in Untersuchungshaft

Anfangs war man davon ausgegangen, dass zwei Täter im Block der TSG Hoffenheim die Böller gezündet hätten. Beide Tatverdächtigen waren noch vor Ort im Stadion festgenommen worden. Sie kamen unmittelbar danach in Untersuchungshaft. Ein 28-jähriger Mann aus dem Raum Göppingen wurde wenige Tage später wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei den Ermittlungen liefern Videoaufzeichnungen, die gemacht wurden, Erkenntnisse.

Der Hauptverdächtige ist ein ebenfalls 28 Jahre alter Mann aus dem Raum Göggingen. Auf Anfrage bestätigte am Donnerstag die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, dass der Mann weiterhin im Gefängnis sitzt. Die Ermittlungen laufen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Nach Einschätzung von Beobachtern ist dieser weitreichende Vorwurf der Grund für die Untersuchungshaft. Nach wie vor bleibt offen, welcher Böller genau zum Einsatz gekommen ist. "Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an, sodass weitergehende Auskünfte derzeit nicht möglich sind", sagte eine Sprecherin der Polizei. Es gibt Spekulationen, wonach der Knallkörper selbst gebastelt worden sei. Er könnte aber auch aus dem Ausland bezogen worden sein.

Beide Vereine verurteilten die Tat im Augsburger Stadion

Der Böller war bei Einlasskontrollen nicht entdeckt worden. Die beiden Vereine aus Augsburg und Hoffenheim verurteilten die Aktion. Die Tat ereignete sich am 11. November. Bei den folgenden FCA-Heimspielen wurden Kontrollen von Zuschauern intensiviert.