Der Büro-Campus im Sheridanpark soll 2023 gebaut werden

Ein Bürozentrum soll an Augsburgs Grenze zu Stadtbergen entstehen. Die Fertigstellung des Sheridan-Areals rückt damit in greifbare Nähe.

Auf dem Sheridan-Areal laufen die Vorarbeiten für ein neues Bürozentrum. Aktuell wird das Gebiet für den sogenannten Sheridan-Campus nahe der Altkatholischen Kirche bzw. der Halle 116 erschlossen. Bis Ende 2022 will der Projektentwickler Eco-Office den Bauantrag einreichen, Ende 2023 könnte Baustart sein. Corona habe die Planungen etwas ausgebremst, so Eco-Office-Geschäftsführer Stephan Deurer. Das Bürozentrum wird nördlich des Grasigen Wegs in Nachbarschaft zu den Flächen entstehen, die die Stadt in einer Konzeptvergabe an Wohnbau-Gemeinschaften vergibt. Auch die Wohnbaugruppe baut aktuell in Sichtweite. Damit wird das Sheridan-Areal, dessen Entwicklung seit 2006 läuft, in absehbarer Zeit vollständig bebaut sein.

Der Sheridan-Tower steht bereits seit 2018 auf dem Sheridan-Areal. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Büro-Campus im Sheridanpark soll 15.000 Quadratmeter Bürofläche bieten

Bereits 2020 war ein Entwurf für den Campus vorgestellt worden. Der Plan sieht drei Gebäude in Holzhybridbauweise mit einer nach Süden gerichteten Freifläche vor. Vorgesehen ist ein sprudelndes Wasserbecken neben Birkenbepflanzung mit der Möglichkeit zum Arbeiten im Freien. Zudem wird am Übergang zum Sheridan-Park eine Feuchtzone eingerichtet, in der das Regenwasser von den Dächern gesammelt wird. Im Inneren sind 15.000 Quadratmeter Bürofläche geplant. "In Zeiten des Fachkräftemangels kommt es darauf an, seinen Mitarbeitern attraktive und technisch hoch ausgestaltete Arbeitswelten zur Verfügung zu stellen", so Deurer. Sein Unternehmen baute bereits den 2018 fertiggestellten benachbarten Sheridan-Tower nahe der B17.

Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft, die im Auftrag von Stadt und Landkreisen den Wirtschaftsstandort vermarktet, sagt, für Augsburg seien moderne Büroflächen nötig, wenn man sich weiter in Richtung zukunftsweisender Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung entwickeln wolle. "Die Nachfrage ist groß, aus Augsburg wie auch von außerhalb, etwa aus dem Raum München." (skro)

