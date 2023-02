Der Christbaum auf dem Rathausplatz ist jetzt ein Narrenbaum

Bisher gab es in Augsburg zwei verschiedene Bäume für Advent und Faschingszeit. Nun wurde die Tanne umdekoriert. Warum sich die Narren dazu entschieden haben.

Der Fasching und das eher spaßbefreite Thema Nachhaltigkeit - passt das zusammen? Eigentlich geht es beim närrischen Treiben doch darum, es mal krachen zu lassen, ohne sich groß Gedanken über morgen zu machen. Die Narren der Vereinigung "Under oiner Kapp" (UOK) zeigen aber, dass auch der Fasching nachhaltig sein kann. Zu sehen ist das jetzt auf dem Augsburger Rathausplatz. Dort wurde am Montag der große Christbaum einfach zum Narrenbaum umdekoriert. Statt zweier Bäume, wie vor der Corona-Zwangspause, muss jetzt nur ein Baum für die Festivitäten "geopfert" werden. Für die Narrenbaum-Fachmänner der UOK bedeutet das aber auch eine Umstellung.

Mehrere Stunden dauert es am Montag, bis aus dem "Christbaum für alle", der das optische Zentrum des Christkindlesmarkts bildet, ein Narrenbaum wird. Mehrere Männer der Faschingsgesellschaft Lechana aus Gersthofen entfernen erst mit Hilfe eine Hebebühne einen Großteil der Äste. Dann wird der Baum dekoriert - in den Stadtfarben rot, grün und weiß sowie mit den Wappen der Faschingsgesellschaften, die sich unter dem Dach der UOK zusammengeschlossen haben. Dazu gehören neben den Narren aus Gersthofen auch die Narrneusia aus Neusäß, der CCK Fantasia aus Königsbrunn, die Augspurgia und der FFC Augsburg.

Christbaum wird zum Narrenbaum: Es müssen keine zwei Bäume mehr gefällt werden

So richtig überzeugt wirken die Narrenbaum-Macher am Montag noch nicht von dem Baum-Recycling. Als die Äste weg sind, zeigt sich, dass sich der Stamm oben teilt - eine Herausforderung beim Dekorieren. Außerdem, verraten sie, sei der Baum etwas kleiner als die früheren Narrenbäume. UOK-Präsident Holger Franz sieht allerdings die Vorteile. Dass keine zwei Bäume mehr benötigt werden, spare Geld und sei ein Gewinn für die Umwelt. Es müsse nicht zweimal ein Baum gefällt werden - und man spare sich auch den zweiten aufwendigen Transport per Tieflader. Zusammen mit der Stadt Augsburg habe sich die UOK deshalb fürs Umdekorieren entschieden.

Zuerst wurden die meisten Äste der Tanne abgesägt. Foto: Silvio Wyszengrad

Am Fuß des Augsburger Narrenbaums soll ab dem Wochenende dann auch gefeiert werden. Von Samstag, 18. Februar, bis Faschingsdienstag, 21. Februar, organisiert die UOK ein buntes Faschingstreiben. Jeweils ab 11 Uhr bis zum Abend gibt es Auftritte von Faschingsgesellschaften. Erstmals nach Jahrzehnten soll es am Rosenmontag auch wieder einen Umzug durch die Innenstadt geben. Der Umzug, der von der Stadt veranstaltet wird, richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Er startet um 11.33 Uhr auf dem Rathausplatz - und führt auch dorthin wieder zurück. Gefällt werden soll der Baum dann nach dem Fasching von der Berufsfeuerwehr.

