Der Augsburger Christbaum wird wieder für die Narren konserviert

Die 18 Meter hohe Tanne bleibt in den nächsten Wochen auf dem Augsburger Rathausplatz stehen. Mitte Februar dient sie ohne Äste als Narrenbaum.

Ihren letzten Einsatz als geschmückter Weihnachtsbaum hat die 18 Meter große Tanne an Heiligabend. Ein letztes Mal wird der Baum beim Augsburger Christkindlesmarkt dann während der Veranstaltung bestaunt. Um 14 Uhr endet am Sonntag der Christkindlesmarkt 2023, die ersten Händler bauen gleich danach ab. Die vier Tonnen schwere Tanne aus der Nachbarstadt Neusäß bleibt jedoch stehen - und zwar bis Februar. Dies hat mit den positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr zu tun. Augsburg zeigt sich nachhaltig: Der Christbaum wird zum Narrenbaum.

Die Verantwortlichen der Faschingsgesellschaft "Under oiner Kapp" signalisieren, dass sie den Baum gerne nutzen würden. Natürlich ohne Äste, die müssen zunächst abgesägt werden. Kurz vor Ende der vergleichsweise kurzen Faschingssaison packen dann die Narren an. Traditionell wird an einem Samstag der Narrenbaum geschmückt, Termin ist am 10. Februar. Am Rathausplatz findet dann ein mehrtägiges närrisches Treiben statt. Faschingsgesellschaften treten an den Tagen bis Faschingsdienstag, 13. Februar, auf der Showbühne vor dem Rathaus auf. Zum Programm gehört ferner der Rosenmontagsumzug für Kinder, der in diesem Jahr erfolgreich seine Premiere feierte.

Bis zum Höhepunkt des Faschings dauert es noch ein paar Wochen. Jetzt richten sich die Blicke aufs Weihnachtsfest. Traditionell hat der Christkindlesmarkt auch an Heiligabend geöffnet. Ein Treffen am Rathausplatz ist für viele Menschen ein "Muss-Termin". Weil Heiligabend auf einen Sonntag fällt, dürften die Feierlichkeiten ohne Einkaufsstress noch etwas intensiver als üblich ausfallen.

Christkindlesmarkt 2023: Regen zur Eröffnung, Schnee danach, aber viel gute Laune

Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle zieht kurz vor Schluss eine Bilanz: "Eine verregnete Eröffnung, ein schneereiches erstes Adventswochenende und immer wieder durchwachsenes Wetter konnten den Besucherinnen und Besuchern nichts anhaben." Man sei mit dem Besuch sehr zufrieden, so Hübschle: "Gäste und Händler haben den Christkindlesmarkt zu dem gemacht, was er ist: ein besinnlicher Treffpunkt für alle in einer sonst so hektischen Zeit."

Zuletzt hatte Tourismusdirektor Götz Beck ebenfalls davon gesprochen, dass der Christkindlesmarkt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Augsburg ist. Nach Schätzungen lassen Besucher rund 30 Millionen Euro während ihres Aufenthalts in Augsburg liegen.