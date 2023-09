Augsburg

vor 31 Min.

Der City Hopper begibt sich in Augsburg auf Testfahrten

Zwei City-Hopper sind jetzt zu Testzwecken in der Augsburger Innenstadt im Einsatz.

Plus Die Stadt nutzt zwei E-Bikes als Ersatz fürs Auto. Jetzt werden die Fahrzeuge in der City-Galerie präsentiert. So möchte die Firma Hopper Mobility den Markt erobern.

Von Michael Hörmann

Die Macher sehen ihr Fahrzeug als Alternative zum Auto. Der Hopper, wie er genannt wird, soll künftig durchstarten. Noch befindet sich das Augsburger Unternehmen Hopper Mobility in der Startphase. Eine Pilotserie, bestehend aus 30 Fahrzeugen, ist am Markt. Einige dieser Fahrzeuge sind bereits im Rahmen eines europaweiten Projekts im Einsatz. Weitere Fahrzeuge werden an private und gewerbliche Pilotkunden ausgeliefert. Die Stadt Augsburg unterstützt das heimische Start-up-Unternehmen, zu Testzwecken hat die Stadt zwei Fahrzeuge übernommen. Das Unternehmen sagt, wie es auf dem Markt bestehen möchte.

Die Stadt Augsburg betont, dass sie das Projekt mitträgt. Man möchte entschieden in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft vorangehen und zeigen, dass Innovation und Umweltschutz harmonisch Hand in Hand gehen können. Einsatzzweck des "Hoppers" sind interne Kurier- und Hausmeisterdienste sowie Dienstfahrten von Mitarbeitern im Stadtgebiet. Der Hopper soll Ersatz für Fahrten mit dem Auto sein. Mitgründer Torben Müller-Hansen freut sich, dass die Stadt Augsburg als Partner gewonnen wurde: „Für uns ist dies ein wichtiger Schritt."

