"Der Cringe": Augsburger landet mit Supermarkt-Werbespot einen Internet-Hit

Mit erfolgreichen Werbefilmen hat sich der Augsburger David Helmut einen Namen gemacht. Nun gelang ihm mit dem Lidl-Spot "Der Cringe" ein neuer Internet-Hit.

Eine Weihnachtswerbung sorgt im Internet in diesen Tagen für Furore. "Der Cringe" heißt der virale Werbespot des Discounters Lidl, der seit Montag viele Nutzer begeistert. Fast zwei Millionen Klicks gab es auf das Video innerhalb von drei Tagen. Wer den Kurzfilm aufmerksam gesehen hat, wird Augsburg als Kulisse darin erkannt haben. Denn hinter dem Werbefilm, der so erfolgreich gestartet ist, steckt der Augsburger Regisseur David Helmut.

Der neue Lidl Werbespot für Weihnachten "Der Cringe" wurde in Augsburg gedreht.

In den vergangenen Jahren haben Supermärkte und Discounter versucht, sich in ihren Werbespots mit emotionalen Geschichten zu übertreffen. An Weihnachten griffen die Agenturen tief in die Kiste der Rührseligkeiten. Umso mehr freute sich der Augsburger David Helmut, dass er Lidl diesmal von einer ganz anderen Idee eines Weihnachtsspots überzeugen konnte, nämlich einer Parodie auf die bisherigen Filme, die vor lauter Pathos und menschlichen Dramen nur so trieften. "Dieses Mal geht es eben nicht um einen Opa, der einsam ist oder um ein kleines Kind, das Obdachlose beschenkt, wobei das natürlich alles schöne Geschichten sind", sagt Helmut. Für dieses Weihnachten wollte er für Lidl mal einen Film aus einem anderen Blickwinkel schaffen. Der Augsburger orientierte sich dabei an dem erfolgreichen Kinofilm "Joker".

Im Lidl-Werbespot "Der Cringe" taucht Augsburger Eisenberg auf

Nur heißt seine Figur Arnold, ein seltsam wirkender Typ mit langen Haaren. Der Protagonist ist selbst Werbeautor. Arnold hat es satt, immer wieder rührselige Geschichten für Supermärkte zu schreiben. In einer Szene schüttet er einer Psycho-Therapeutin sein Herz aus. "Ich habe so viele traurige Weihnachtsspots geschrieben, dass ich vergessen habe, wie man lacht." Auch Arthur Fleck aus dem Film "Joker" konnte nicht mehr lachen.

Der Lidl-Werbespot wurde in Augsburg aufgenommen. Links zu sehen, mit Mütze, Regisseur David Helmut. Foto: Florian Egon Kraus

Dann sieht man, dass Arnold doch lacht. Es ist aber nicht das Lachen eines normalen, gesunden Menschen, sondern eines Verrückten. Der Mann dreht durch. Arnold verwandelt sich immer mehr in einen "Cringe", eine Mischung aus "Joker" und "Grinch". Letzterer ist eine grüne Filmkreatur, die Weihnachten nicht ausstehen kann. In dem Clip von David Helmut und seiner Augsburger Agentur "Any Agency" gibt es für Filmliebhaber jedenfalls einiges zu entdecken. Wie etwa aus dem Film "Joker" der berühmte Tanz des Wahnsinnigen auf der Treppe. In dem Lidl-Werbespot tanzt der Protagonist auf den Stufen des Eisenbergs neben dem Augsburger Rathaus.

"Diese Treppe passte perfekt. Ich hatte sie für diese Szene sofort im Kopf", erzählt der kreative Augsburger. Mit seinem Team drehte er noch an anderen Ecken, wie etwa im Provinopark im Textilviertel. Die Szene an einem schön gedeckten Weihnachtstisch wurde in einer Augsburger Wohngemeinschaft aufgenommen. Wie David Helmut verrät, nutze er gerne das Netzwerk aus Freunden und Künstlern, das er in seiner Heimatstadt habe. Der 34-Jährige, der sich selbst viel in Hamburg aufhält, dreht gerne in der Fuggerstadt.

Das Filmteam unterhalb des Eisenbergs am Augsburger Rathaus. Foto: Florian Egon Kraus

Warum David Helmut gerne in Augsburg dreht

"Berlin und München sind quasi totgedreht. Hier in Augsburg freut man sich noch über Filmaufnahmen." Vier Tage lang hat es gedauert, bis der Werbeclip für Lidl im Kasten war. David Helmut hat für den Discounter schon mehrere erfolgreiche Filme produziert, wie etwa "LIDL Land" oder "Haus des kleinen Geldes". Bei der letzten Staffel "Germanys Next Topmodel" war der Augsburger an der Seite von Heidi Klum zu sehen.