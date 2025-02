Der doppelte Traub: Ferdinand Traub will Bürgermeister werden

Ferdinand Traub hatte einiges vor, als er bei der Landtagswahl 2023 für die Freien Wähler seinen Ring in den Hut warf. Etwa Augsburg als Metropole auf allen Ebenen weiter voranzubringen, so sagte er damals. Jetzt, zwei Jahre später, will der Augsburger nicht in der Fuggerstadt Politik machen, sondern Oberkochen in Baden-Württemberg in die Zukunft führen. Traub möchte Bürgermeister der 8000-Einwohner-Stadt werden. Die Geschichte dahinter ist etwas kurios. Sie hat auch mit seinem Nachnamen zu tun, der in dem Ort schon lange bekannt ist. Das sorgte bereits für etwas Ärger.

