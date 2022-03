Augsburg

vor 48 Min.

Der Erinnerungsort am Alten Schießplatz in Haunstetten nimmt Gestalt an

Plus Ein Historiker hat weitere Hinrichtungsopfer identifiziert. Noch in diesem Jahr könnten im Haunstetter Wald eine Stele und ein Gedenkstein aufgestellt werden.

Von Fridtjof Atterdal

Je tiefer die Historiker graben, umso mehr Verbrechen der Nationalsozialisten auf dem Alten Schießplatz in Haunstetten kommen ans Licht. Ging man zunächst davon aus, dass dort ausschließlich Soldaten der Wehrmacht hingerichtet worden waren, konnte der Historiker Robert Dürr mittlerweile offenbar zweifelsfrei nachweisen, dass dort auch weitere Menschen sterben mussten. So deckte Dürr Fälle von Zwangsarbeitern auf, die offenbar wegen "Plünderungen" vor das Erschießungskommando kamen. Und "Plünderung", so Dürr, bedeutete in Kriegszeiten beispielsweise der Diebstahl eines Laibes Brot aus Hunger. Die Bemühungen des Haunstetter Kulturkreises, diesen Menschen ein Gedenken zu setzen, tragen jetzt Früchte. Man befinde sich gerade in Abstimmung mit der Stadt und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über einen Gedenkstein und eine Informationsstele, berichtet die Vorsitzende des Kulturkreises, Jutta Goßner.

