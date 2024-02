Augsburg

Der Fasching verabschiedet sich mit heißen Show-Einlagen

Am Faschingsdienstag geht es auf dem Rathausplatz in Augsburg rund. Auch in der City-Galerie sind die Narren im Einsatz.

Aus und vorbei. Die Narren haben am Faschingsdienstag nochmals kräftig gefeiert. Am Rathausplatz in Augsburg endete das viertägige Programm. Bei gutem Wetter verfolgten viele Gäste das bunte Treiben auf der Bühne. Die Vereine, die sich in der Faschingsgesellschaft Under oiner Kapp (UOK) zusammengeschlossen haben, hatten das Programm organisiert. Die Paartalia aus Aichach trat in der City-Galerie auf. Foto: Silvio Wyszengrad Ebenfalls unterhaltsam war das Programm in der City-Galerie. Ab Mittag traten mehrere Faschingsgesellschaften auf. Den Abschluss machte die Hollaria aus Augsburg. Lesen Sie dazu auch Augsburg Über 1000 Teilnehmer ziehen im Gaudiwurm durch Augsburgs Innenstadt

