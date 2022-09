Der FCA lädt junge Radler zu einem Heimspiel ein

Das Gymnasium Maria Stern schnitt bei der Aktion "Stadtradeln" am besten ab. Augsburg radelt gerne und oft. Das zeigt sich am bislang besten Gesamtergebnis.

In früheren Jahren war es eine Massenveranstaltung, die einmal im Jahr Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzog. Bei der Radlnacht fuhr man zu später Stunde durch das Stadtgebiet in Augsburg. Autofahrer wurden an diesem Tag ausgebremst. Aus organisatorischen Gründen fiel die Radlnacht in diesem Jahr aus. Geradelt wird in Augsburg dennoch fleißig. Dies zeigt das Ergebnis der Aktion "Stadtradeln". Im Jahr 2022 gab es ein Rekordergebnis. Am Samstag wurden die erfolgreichsten Radler prämiert.

Beim Stadtradeln in Augsburg beteiligten sich 4900 Personen

Vom 2. bis 22. Juli hatten sich rund 4900 Augsburgerinnen und Augsburger an der internationalen Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses beteiligt. Jeder Kilometer, der mit dem Rad zurückgelegt wurde, zählte. Insgesamt fuhren die Teilnehmer mehr als 947.000 Kilometer. Es ist das bislang beste Ergebnis in Augsburg.

Bei einer Veranstaltung zum Abschluss der Radlwoche wurde das Geheimnis gelüftet, wer in den einzelnen Kategorien am besten abschnitt. Zum Abschluss der Radlwoche traf man sich am Königsplatz. Für Schülerinnen und Schüler des Maria-Stern-Gymnasiums hat sich das Mitmachen gelohnt. 183 Personen aus der Schulfamilie waren es, die zurückgelegte Kilometer notierten. Dafür gibt es einen sportlichen Dank: Das Team der Schule wird vom FC Augsburg zu einem Bundesliga-Heimspiel eingeladen. Fast 27.000 Kilometer stehen in der Bilanz der Schule. Eine kleine Abordnung der Schule war am Samstag bei der Prämierung dabei. Neben den Tickets für ein Spiel gab es zudem ein signiertes Trikot mit den Unterschriften der FCA-Kicker.

Die Firma Kuka war das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern

Eng war die Entscheidung im Kampf der Mannschaften mit den am meisten gefahrenen Kilometern. Die Firma Kuka brachte es als Gewinner auf knapp 41.700 Kilometer, die Universität als zweitplatziertes Team kam auf 40.350 Kilometer. Bei dieser Kategorie im Wettbewerb werden sämtliche Kilometer berücksichtigt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Personen für ein Team gefahren sind. Es gibt auch eine Wertung, in der die persönliche Leistung bewertet wird. Das Team Radwadl, das mit drei Personen besetzt war, kam auf 904 Kilometer pro Teilnehmer.