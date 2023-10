Der fünfte öffentliche Bücherschrank Augsburgs steht in Haunstetten

In der Tattenbachstraße vor dem alten Rathaus steht nun auch ein öffentlich zugänglicher Bücherschrank. In Augsburg werden die Einrichtungen gut angenommen.

Der übermannshohe stabile, rundum verglaste Bücherschrank mit festen Türen, standsicher auf einem Betonfundament, lädt schon seit ein paar Tagen zur Benutzung ein, jetzt wurde er offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Susanne Stippler vom Haus der Stifter in der Stadtsparkasse Augsburg, Jutta Goßner vom Kulturkreis Haunstetten, Prof. Andrea Bartl für die Stiftung Hatelma, Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger und Elfriede Ohrnberger vom Kulturkreis Haunstetten fanden lobende Worte für Literatur und Lesen, sie lobten das niederschwellige Bücherangebot, das nun zum Stöbern, Schmökern und Austauschen einlädt. Kultur beginne im Kleinen, in den Stadtteilen, so Enninger.

"Krimis und Kinderbücher gehen besonders gut!", verrät Elfriede Ohrnberger, die mit dem Kulturkreis Haunstetten ein Auge auf das Bücherangebot hat und immer mal umsortiert. "Die Kinderbücher haben wir schön griffbereit auf der untersten Ebene plaziert", erklärt die pensionierte Pädagogin und frühere Kinder- und Jugendreferentin der Stadt und freut sich über das im Vergleich noch niederschwelligere Leseangebot im Kontrast zur Büchereiaußenstelle Haunstetten im Rathaus hinter dem Bücherschrank mit festen Öffnungszeiten. Der Bücherschrank wurde unter Beteiligung der Stadt Augsburg, des Kulturkreises Haunstetten und der Literaturförderstiftung Hatelma im Haus der Stifter der Stadtsparkasse Augsburg und mit Bürgerspenden errichtet. Er ist der fünfte öffentliche Bücherschrank im Stadtgebiet und steht in der Tattenbachstraße nahe des Bürgerbüros Haunstetten.