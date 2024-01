Augsburg

vor 47 Min.

Der Fuggerei-Pavillon wird nun doch in der Region aufgebaut

Der Pavillon zog 2022 auf dem Augsburger Rathausplatz anlässlich des 500. Jubiläums der Fuggerei tausende Besucher an. Nun gibt es eine Überraschung, was seine Zukunft betrifft.

Von Ina Marks

Als die Fuggerei im Jahr 2022 ihr 500. Jubiläum feierte, stand er im Mittelpunkt: der begehbare, futuristische Holzpavillon, der wochenlang auf dem Rathausplatz für die Öffentlichkeit zugänglich war. Rund 30.000 Besucher wurden gezählt. Nach den Festivitäten bewarben sich einige Interessenten für den architektonischen Hingucker, den Zuschlag erhielt letztendlich eine Stiftung in den Niederlanden. Doch dort kam der Pavillon, der den Titel "Fuggerei Next500" trug, nie an. Stattdessen lagerte er in Einzelteilen fast zwei Jahre lang auf einem ehemaligen Firmengelände in Haunstetten. Bis jetzt. Der Fugger-Pavillon erhält eine neue Heimat - in der Region.

Transporter bringen in diesen Tagen die vielen massiven Holzteile aus Augsburg heraus. Das Ziel liegt mit knapp 30 Kilometern Distanz nicht weit entfernt. Groningen in den Niederlanden wäre definitiv weiter gewesen. Nun aber heißt der künftige Standort Schloss Pichl bei Aindling. Das Wasserschloss im Landkreis Aichach-Friedberg, in dem einst ein Suchthilfeverein untergebracht war, hatte vor rund zehn Jahren der Augsburger Bauunternehmer und Hotelbetreiber Georg Brandl erworben. Seitdem werden Gebäude und Gelände für Veranstaltungen genutzt. Der 59-Jährige ist glücklich, dass der Fugger-Pavillon jetzt ihm gehört. Er zählte zu den Bewerbern, die damals leer ausgegangen waren. Dass es zu der Kehrtwende um die Zukunft des Pavillons kam, verdankt er Unstimmigkeiten.

