Der Herbst hält Einzug an der Kahnfahrt in der Jakobervorstadt

Man merkt es: Der Sommer hat sich verabschiedet, es ist deutlich kühler geworden. Mit Badewetter ist nichts mehr. Was insofern zu verschmerzen ist, weil die städtischen Freibäder ohnehin geschlossen haben. Die Hallenbadsaison hat begonnen. Wenn es draußen ungemütlicher wird, mag der Besuch im Hallenbad eine Alternative sein. Draußen ist es jedenfalls herbstlich geworden. Bäume verlieren ihre Blätter. An der Kahnfahrt in der Jakobervorstadt zeigt sich der Herbst bereits deutlich.

Erstmals war der Ruderbetrieb in diesem Jahr unter einer neuen Führung gelaufen. Die Verantwortlichen sind mit der Resonanz sehr zufrieden. Die Regio Augsburg Tourismus managt im Auftrag der Stadt Augsburg die Kahnfahrt.