Der "Hochzoller Sommer" startet am Sonntag mit einem Open-Air-Konzert

Der Stadtteil Hochzoll feiert an mehreren Plätzen in den nächsten Wochen. Abschluss ist am Tag des Augsburger Friedensfests.

Warm ist es in diesen Tagen draußen. Da kommt die Veranstaltungsreihe "Hochzoller Sommer" gerade recht. Mehrere Organisationen kümmern sich um ein buntes Programm im Stadtteil. Auftakt ist am Sonntag, 18. Juni, mit einem Open Air am Kuhsee. Der Hochzoller Sommer endet am 8. August mit einer Friedenstafel am Zwölf-Apostel-Platz.

Die Band "Breath Attack" wird am Sonntag die Veranstaltungsreihe eröffnen. Beginn ist um 11 Uhr auf der Wiese bei der Wasserwacht am Kuhsee. Die sechsköpfige Streetband aus Augsburg spielt nach eigenen Angaben sowohl eigene als auch gecoverte Stücke aus Pop-, Rock- bis zum Funk- und Jazz-Genre. Die Veranstalter bitten darum, eigene Sitzgelegenheiten oder Picknickdecken mitzubringen. Bei Regen würde das Konzert im Bürgertreff in Hochzoll stattfinden.

Sieben Veranstaltungen sind in den nächsten Wochen in Hochzoll geplant

Insgesamt sieben Veranstaltungen sind in den nächsten Wochen geplant. Zu ihnen gehört der Kunstmarkt Mortmatre. Er findet am Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 20 Uhr rund um den Holzerbau statt. Mehrere Mitmachwerkstätten sind vorgesehen.

Abschluss der Reihe ist eine Friedenstafel am Dienstag, 8. August. Von 12 bis 15 Uhr wird am Augsburger Feiertag gemeinsam am Zwölf-Apostel-Platz gefeiert.