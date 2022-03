Zeichen für die Ukraine: Der Augsburger Hotelturm leuchtet in Blau und Gelb

Mit der Aktion im Hotelturm zeigt das darin untergebrachte Dorint-Hotel Solidarität mit den Betroffenen des Kriegs in der Ukraine.

Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine sind die Landesfarben Blau und Gelb auch hierzulande häufig zu sehen. Menschen bekunden ihre Solidarität mit den Betroffenen der russischen Invasion mit entsprechenden Fähnchen, eingefärbten FFP2-Masken und Plakaten. Immer wieder leuchten auch Gebäude in Blau und Gelb, etwa das Verwaltungsgebäude der Stadt am Rathausplatz und die WWK-Arena.

Der Augsburger Hotelturm erstrahlt in den Farben Blau und Gelb. Foto: Anton Lydike

In diese Aktion hat sich auch das Dorint-Hotel im Hotelturm eingeklinkt und mehrere Fenster des höchsten Bauwerks in Augsburg in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt. (bau)