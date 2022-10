Augsburg

Der Journalist Wolfgang Bublies verabschiedet sich in den Ruhestand

Sein Kürzel war ein Markenzeichen. Die abgekürzte Version "bub" stand über viele Jahrzehnte hinweg in der Augsburger Medienlandschaft für Wolfgang Bublies. Wenn er Texte nicht mit Namen kennzeichnete, wusste bei "bub" fast jeder, wer der Autor gewesen ist. Bublies ist eine Institution in der Augsburger Medienwelt. Der 65-Jährige verabschiedet sich jetzt in den Ruhestand. Es waren zwei Häuser, die das Wirken des gebürtigen Augsburgers beruflich prägten. Begonnen hatte der Vater von zwei erwachsenen Töchter, der in zweiter Ehe verheiratet ist, bei der Augsburger Allgemeinen. Nach einem Volontariat und Stationen in Lokalausgaben war Bublies viele Jahre in verantwortlicher Position für die Stadtredaktion Augsburg tätig. Wolfgang Bublies ist Vorsitzender des Augsburger Presseclubs Als stellvertretender Lokalchef wechselte er im Jahr 2001 zum Augsburg-Journal. Bublies wurde Chefredakteur des Monatsmagazins. Zudem war er Chef der Neuen Sonntagspresse. Die Verantwortung beim Augsburg Journal liegt bei Anja Marks-Schilffarth (Geschäftsführende Gesellschafterin) und ihrem Vater Walter Kurt Schilffarth (Herausgeber und Gesellschafter). Chefredakteur bei der Neuen Sonntagspresse ist künftig Marc Kampmann. Wolfgang Bublies möchte in den nächsten Wochen noch das Jahrbuch 2022 fertigstellen. Ob künftig andere journalistische Aufgaben auf ihn warten, lässt er offen: "Sollte ich gefragt werden, denke ich darüber nach." Ansonsten wird sich der begeisterte Hobbykoch weiterhin an den Genüssen des Lebens freuen. Eine Aufgabe bleibt Bublies zudem: Er ist Vorsitzender des Augsburger Presseclubs.

