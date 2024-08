Der „Keller“ des Augustusbrunnens ist marode

Dass es diesen Raum unter dem Rathausplatz gibt, ahnt kam jemand: Die so genannte Brunnenstube des Augustusbrunnens misst etwa elf mal elf Meter und ist so zusagen der Technikkeller des historischen Brunnens, in dem Pumpen und Leitungsanschlüsse untergebracht sind. Allerdings ist die Brunnenstube marod, wie eine Bauwerksprüfung im Frühjahr ergab - dass der Brunnen in diesem Jahr läuft und mit Wasser befüllt werden konnte, liegt nur an einer Notabstützung.

