Der Kiebitz braucht Hilfe – die kommt von Augsburger Vogelschützern

Plus Der Bestand der Kiebitze ist stark zurückgegangen. Deshalb unterstützen Vogelschützer Maßnahmen, um den Lebensraum zu verbessern. Bambusstöcke spielen eine wichtige Rolle.

Von Miriam Zissler

Man könnte ihn akrobatisch und waghalsig nennen – fast auch ein wenig verzweifelt. Den Balzflug, den der Kiebitz über einem brachliegenden Feld absolviert, lenkt die Blicke von zwei menschlichen Beobachterinnen unweigerlich auf den Vogel: Er steigt mit raschen Schlägen fast senkrecht in die Luft, um kurze Zeit später wieder trudelnd gen Boden zu fliegen, kurz davor abzubremsen und wieder in die Lüfte zu steigen. Dabei stößt er laute Rufe aus. Die Aufmerksamkeit eines Weibchens kann er in diesem Moment damit nicht gewinnen, aber ein wenig Zeit bleibt ihm noch. Denn zwischen März und Juni hat er die Möglichkeit, die passende Partnerin zu finden und für Nachwuchs zu sorgen. Der wird dringend benötigt: Die Bestände sind in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Der Kiebitz befindet sich deshalb sowohl in Deutschland als auch in Bayern auf der Roten Liste.

Christiane Gebauer kennt den Feldweg bei Kleinaitingen gut. Die 56-Jährige ist ehrenamtlich beim Landesbund für Vogelschutz Augsburg (LBV Augsburg) aktiv und kümmert sich dort insbesondere um die Kiebitze. Gemeinsam mit weiteren Kollegen betreibt sie Gelegeschutz und führt Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung durch. Dafür fährt die Augsburgerin zwischen März und Juli alle zwei, drei Tage nach Kleinaitingen zu ihrer Kolonie, um nach den Rechten zu sehen, wenn der Bedarf da ist, auch häufiger. In Augsburgs besiedelten Gebieten ist der schwarz-weiß gefiederte Bodenbrüter mit dem markanten Schopf nicht vorzufinden. Er bevorzugt Feuchtwiesen oder Sümpfe, lässt sich an Gewässerrändern nieder oder auf Feldern.

