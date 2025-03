Der „kleine Bruder“ des Plärrers hat eröffnet

Die Gögginger sind dem Rest von Augsburg immer einen Schritt voraus, zumindest, was das Feiern betrifft: Das Gögginger Frühlingsfest läutet in der Stadt traditionell die Volksfestsaison ein. Diesen Freitag war es wieder so weit. Mit einem Umzug und dem Fassanstich durch Oberbürgermeisterin Eva Weber starteten die Gögginger in die Festsaison. Bis Sonntag, 6. April, darf an der Pfarrer-Bogner-Straße gefeiert werden, auch für Kinder gibt es ein umfangreiches Programm.

Ein Umzug durch Göggingen begleitete den Start des Frühlingsfests. Foto: Peter Fastl

Geöffnet ist Montag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr, an den Sonntagen von 10.30 bis 23 Uhr. Um für die Sicherheit der Besucher zu sorgen, hat die Stadt einen Sicherheitsdienst beauftragt und mobile Sperren am Eingang zum Festbereich installiert. Wer übrigens wissen möchte, wie er nach dem Gögginger Frühlingsfest weiterfeiern kann: Der Osterplärrer wird am 20. April eröffnet...