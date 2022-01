Der kleine Noah ist das erste Augsburger Neujahrsbaby

Das erste Augsburger Neujahrsbaby Noah wurde im Uniklinikum geboren. Im Josefinum hatten es zwei Mädchen, Alessia-Bianca und Fatha, am eiligsten.

Schon recht bald standen heuer die ersten drei Augsburger Neujahrsbabys fest. Kaum war es hell geworden, hatten schon ein Bub und zwei Mädchen das Licht der Welt erblickt. Auch in diesem Jahr konnte unsere Redaktion wegen Corona die Mütter und ihre Babys nicht persönlich besuchen. Aber vermittelt durch die Geburtskliniken war ein Telefonat mit den Eltern möglich. Für die schnellsten drei Babys hatte die AZ Geschenkgutscheine als Willkommensgruß parat.

Vater schaffte es gerade noch zur Geburt von Neujahrsbaby Noah

Beim ersten Neujahrsbaby hatte es der Vater gerade noch geschafft, rechtzeitig zur Geburt seines zweiten Kinds hinzuzukommen. Um 3.10 Uhr kam sein Sohn Noah Sommer im Uniklinikum Augsburg auf die Welt – bald erwartet und dann doch überraschend schnell. Der kleine Noah, 3470 Gramm schwer und 49 Zentimeter lang, ist das erste Augsburger Neujahrsbaby. „Wir hatten meinen Mann erst relativ spät angerufen, dass es mit der Geburt bald soweit sei“, berichtet die glückliche Mutter Lisa. Da die Familie in Otting in der Nähe von Wemding wohnt, musste ja noch mit einer Fahrzeit von etwa einer Stunde gerechnet werden. Als das Köpfchen schon da war, kam auch der Vater. Noah ist jetzt der zweite Bub in der Familie, sein Bruder, dreieinhalb Jahre alt, freut sich schon sehr darauf, das Baby nicht nur auf Handybildern zu sehen, die der Papa ihm gezeigt hat.

Da man davon ausgegangen ist, dass die Geburt bevorstehen könnte – was ja dann eintraf - ist Lisa Sommer schon einen Tag früher ins Uniklinikum gekommen. Sie erzählt, dass es ihrem Mann und ihr wichtig war, dass ihr erster Sohn nicht als Einzelkind aufwächst. „Dann hat er jemanden zum Spielen.“ Ein wenig bange sei ihr zwar schon, wie das jetzt gehen wird mit zwei kleinen Kindern, wie sich der Tagesablauf in der Familie nun verändern wird, insgesamt aber ist sie voller Zuversicht. Dazu tragen sicherlich auch ihr Beruf und ihre Erfahrungen als Erzieherin bei. „In den ersten drei Jahren brauchen Kinder Mama und Papa, das sind die wichtigsten Jahre“, ist sie überzeugt. Deshalb wird sie auch wieder in Elternzeit gehen.

Alessia-Bianca erblickte um 3.48 Uhr im Josefinum das Licht der Welt. Foto: Jasmin Stümer, KJF





Alles lief genau nach Plan beim zweiten Augsburger Neujahrsbaby: Die kleine Alessia-Bianca erblickte um 3.48 Uhr in der KJF Klinik Josefinum das Licht der Welt. Das war auf den Tag genau der errechnete Geburtstermin. Es ist das zweite Kind der Eltern, die schon einen achtjährigen Sohn haben. „Unser Sohn freut sich schon sehr darauf, die Kleine zu sehen“, sagt die Mutter Michaela-Bianca Ciobica. Den Silvesterabend hatte die Königsbrunner Familie noch zu Besuch bei ihren Eltern verbracht, als es plötzlich mit den Wehen losging. Nur wenige Stunden später sollte das kleine Mädchen da sein.

Um 6.59 Uhr wurde Fatha im Josefinum geboren. Foto: Jasmin Stümer, KJF





Knapp drei Stunden später erblickte das dritte Augsburger Neujahrsbaby in der KJF Klinik Josefinum das Licht der Welt: Um 6.59 Uhr wurde die kleine Fatha geboren – das dritte Kind von Shukri Ali Diiriye und ihrem Mann, eine somalische Familie aus Augsburg. An Neujahr hätte die Mutter in die Klinik kommen sollen. Errechnet war ein Geburtstermin ein paar Tage vorher. Fatha jedoch wollte wohl nicht warten – noch am Silvesterabend kam die Mutter in der Klinik - überpünktlich war das Mädchen schon in den Morgenstunden des neuen Jahres da.

