Der König von Augsburg im Videointerview: "Mich beschäftigt jedes Alter"

Der König von Augsburg feiert seinen 70. Geburtstag. Zeit, auf sein bisheriges Leben zurückzublicken: Hätte er sich um manche Beziehungen besser kümmern sollen?

Der König von Augsburg ist nachdenklich. Was hätte er in den 70 Jahren, die er nun auf der Welt ist, anders machen können? Im Videointerview blickt Gerhard Hermanutz, wie er mit echten Namen heißt, zurück: "Es wäre interessant, wie es geworden wäre, wenn ich an diesen oder jenen Tagen mich anders entschieden hätte", sagt er. Aber wäre er dann auch König von Augsburg geworden?

Der König von Augsburg ist Kult

Viele in Augsburg kennen ihn, viele lieben ihn. Der selbst ernannte König mit seinen grauen, weit abstehenden Haaren und langem Rauschebart ist Kult. Seit 1981 lebt er in Augsburg. Wie er sich selbst vorstellt? Er sagt, an seiner Türe stehe: Gerhard Hermanutz, Altenpfleger von München, Ingenieur von Stuttgart, Schriftsetzer von Ravensburg, König von Augsburg, Menschenskind von Saulgau, geboren am Samstag, 31. Januar 1953.

Er treibt sich in den Straßen von Augsburg herum, steht auf Plätzen oder läuft bestimmte Routen ab, die für ihn einen Sinn ergeben. Eine Krone ziert schon länger nicht mehr seinen Kopf. Sie war aber der Grund, warum er zum König der Stadt wurde.

Wie wurde der König von Augsburg zum König?

Als Hermanutz im Jahr 1992 auf Wanderschaft war, dachte er darüber nach, welchen Schmuck er denn tragen könne. Er entschied sich für eine selbst gebastelte Krone aus Goldpapier. "Nachdem ich die Krone in Augsburg alleine trug und mir das niemand nachmachte, musste ich wohl der König sein", sagte er einst.







Die Krone trägt er inzwischen nicht mehr, braucht er auch nicht mehr. Denn schließlich hat ihm bis heute niemand den Platz als König streitig gemacht. So bleibt er wohl auch mit über 70 Jahren der einzige König von Augsburg.

