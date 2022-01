Augsburg

07:00 Uhr

Der Kongress am Park leidet unter einer Flut von Absagen

Ein für Mitte Januar geplantes Konzert mit Max Raabe im Kongress am Park fiel aus. Es gibt aber einen Ersatztermin. Es soll jetzt am 2. November stattfinden.

Plus Corona ändert alles: Veranstaltungen im Kongress am Park in Augsburg werden verschoben oder abgesagt. Was den Kongresshallen-Chef dennoch zuversichtlich stimmt.

Von Michael Hörmann

Götz Beck ist Tourismusdirektor in Augsburg. Sein Anliegen ist es, möglichst viele Menschen von den Vorzügen der Region zu überzeugen. Sie sollen Augsburg besuchen, einkaufen und übernachten. In Zeiten der Corona-Pandemie fällt dies jedoch schwer. Beck ist zudem zuständig für die Betreuung des Kongress am Park. Im Kongresszentrum nahe dem Hotelturm sollen Konzerte, andere Veranstaltungen und Tagungen über die Bühne gehen. Derzeit sind Beck und seinem Team auch in diesem Bereich die Hände gebunden. Die Auflagen der Corona-Pandemie haben zuletzt dafür gesorgt, dass reihenweise geplante Konzerte abgesagt oder verschoben werden mussten.

