Der Kran für die Perlach-Sanierung wird kommendes Jahr aufgebaut

Plus Die Vorbereitungen für die Sanierung des Perlachturms starten einige Monate später. Fürs Klimacamp gibt es somit wohl einen Aufschub.

Die Sanierung des Perlachturms mit dem Aufbau eines gewaltigen Krans wird sich wohl einige Monate nach hinten verschieben und erst im zweiten Quartal 2024 beginnen. Bisher hatte es geheißen, dass die Fundamentierungsarbeiten für den Kran am Fischmarkt frühestens im November 2023 beginnen könnten. Laut Stadt ist der eigentliche Baubeginn am Perlach für den Januar 2025 geplant. Dazu werde um den Turm eine Sicherheitszone eingerichtet. Die Kirche St. Peter, das Perlach-Stüble und der Kiosk bleiben zugänglich. Fertig sein soll die Sanierung nach aktuellem Plan im Sommer 2027.

Damit wird auch das Klimacamp wohl den Winter über auf dem Fischmarkt bleiben können. Mit der Stadt habe es bislang noch keine Gespräche über einen Alternativstandort während der Bauarbeiten gegeben, so Klimacamp-Mitinitiator Ingo Blechschmidt. Allerdings sei ja noch etwas Zeit.